WGC：債務飆升、美元走弱、央行購金 多重因素推動金價上漲
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據世界黃金協會 (WGC) 的分析，即使在沒有短期危機的情況下，黃金價格也將受益於美國赤字的飆升和日益加劇的財政不穩定性。
這家機構指出，隨著「大而美法案」的通過，美國未來十年將新增 3.4 兆美元債務，並將債務上限提高 5 兆美元，加上政治氛圍升溫，例如馬斯克揚言成立「美國黨」，財政和政治風險正不斷積累。
這些不確定性已經「促使全球資本重新配置」，導致美元走弱，同時推動金價和美國公債殖利率上漲。
據《Kitco》報導，分析師認為，隨著財政壓力的增加，債市波動可能會持續，進一步支撐黃金作為避險資產的需求。值得注意的是，聯準會和外國政府對美國公債的需求正在下降，而外國私人投資者——最可能對價格敏感的群體，已成為最大的非官方持有者。
市場對美國財政問題的敏感度增加，例如美國公債殖利率與利率互換固定利率差距上升，就表明了這一點。當財政問題加劇時，投資者可能會轉向黃金，推高其價格。
黃金作為避險資產的吸引力持續增強。通常情況下，利率上升被視為金價的主要阻力，但自 2022 年以來，這一反向相關性已被其他因素重新平衡。即使實際利率上升超過 2%，金價仍有所上漲，主要因為投資者尋求風險緩解和全球多國央行大量購金。
事實上，央行的購買，特別是新興市場央行對黃金儲備的需求，已成為黃金價格走強的重要因素，其動機包括多元化、地緣政治風險以及黃金在危機期間的表現。
世界黃金協會雖不認為美國將面臨全面的財政危機，但分析師表示，由於債務上限問題或債務違約，可能會發生一系列小規模的危機。他們稱之為「一系列小型危機的滾動發生」，因為像美國這樣負債累累的主權國家正遭受市場對財政寬鬆政策的限制。
分析師警告，如果領導人給人一種對長期財政紀律承諾減弱的印象，或者決心推行削弱財政狀況的政策，那麼債券市場的反應通常會迅速且劇烈。這種不確定性以及隨之而來的市場波動，很可能會為黃金市場提供額外支撐。
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