鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-10 15:20

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根據世界黃金協會 (WGC) 的分析，即使在沒有短期危機的情況下，黃金價格也將受益於美國赤字的飆升和日益加劇的財政不穩定性。

WGC：債務飆升、美元走弱、央行購金 多重因素推動金價上漲(圖:shutterstock)

這家機構指出，隨著「大而美法案」的通過，美國未來十年將新增 3.4 兆美元債務，並將債務上限提高 5 兆美元，加上政治氛圍升溫，例如馬斯克揚言成立「美國黨」，財政和政治風險正不斷積累。

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這些不確定性已經「促使全球資本重新配置」，導致美元走弱，同時推動金價和美國公債殖利率上漲。

黃金作為避險資產的吸引力持續增強。通常情況下，利率上升被視為金價的主要阻力，但自 2022 年以來，這一反向相關性已被其他因素重新平衡。即使實際利率上升超過 2%，金價仍有所上漲，主要因為投資者尋求風險緩解和全球多國央行大量購金。