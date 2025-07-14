〈房產〉全台大樓平均轉售增值金額連兩季下滑 三類賣方開讓利第一槍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-14 13:08

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房市交易冷清，房仲業者根據實價登錄資料，統計近一年各季成屋住宅大樓最新成交價和前手交易的價差，結果顯示，2024 年第三季是近一年多來的獲利高點，全台平均轉售賺 438.2 萬元，之後連續兩季下滑，今年第一季全台的平均獲利為 402 萬元，比起 2024 年第三季的高點縮水約 36.2 萬元。

新竹成屋大樓在景氣萎縮的時局面臨較大的競爭壓力。(鉅亨網記者張欽發攝)

房仲業者指出，此一統計數字這顯示，政府限貸令確實讓許多屋主的不動產獲利縮水了。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第三季季末，央行祭出嚴格的第七波信用管制，促使房市從大多頭降溫，因此全台的平均轉售增值金額，也在去年第三季達到高峰後開始反轉，尤其今年買氣持續緊縮，買家出價的心態更加保守，所以轉售獲利的空間預估還會持續收斂，賣方「先跑先贏」的氣氛也將愈來愈濃厚。

張旭嵐進一步指出，在景氣溫吞的大環境下，三類賣方的讓利態度較積極，使近期轉售交易的增值金額下修。首先是「換屋族」，為爭取首購貸款簽下一年出售的切結書，有短期內出脫舊屋的急迫性，價格放軟的情況也最鮮明；其次是「囤房族」，囤房稅開徵後持有成本上揚，使多屋族盤點手中資產汰弱留強，將租金投報率低、增值空間有限的物件優先出脫獲利了結。另外也包括「周轉族」，在房市走空之際仍堅定賣屋者，不排除有時間的迫切性，包括個人投資或公司的資金運用等財務規畫，以讓小利換許其他投資上更大的獲利選擇。

進一步觀察各都獲利表現，七大都會區當中，以新竹地區的轉售增值空間縮水最明顯，今年第一季與第七波打炒房的去年第三季相比，轉售增值金額少了近 144 萬元；桃園則是先蹲後跳，去年第四季小幅下滑後，今年第一季轉售增值金額再度走揚至 409.5 萬元刷新紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年新竹地區在竹科新貴買盤催動下，房價漲勢鮮明，平均轉售增值金額也居各大都會區之冠！然而房價快速上漲，遭遇景氣起伏時，也有較大的修正空間，且新竹地區的成屋大樓與新建案的價差較小，特別是供給較有限的新竹市區，部分成屋大樓的交易價格甚至與新建案相去不遠，也讓成屋大樓在景氣萎縮的時局面臨較大的競爭壓力，導致平均轉售增值金額半年內縮減逾百萬元。