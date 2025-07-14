鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-14 07:40

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輝達 (NVDA-US) 一位高層於週日（13 日）表示，執行長黃仁勳將於 7 月 16 日在北京舉行記者會。這是黃仁勳繼 4 月訪問中國後第二次訪問中國，當時他強調了中國市場的重要性。

輝達執行長黃仁勳再訪中國！美參議員警告勿會見中國軍方。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，黃仁勳此行受到美中兩國高度關注。美國兩黨參議員於上週五（11 日）聯名致信黃仁勳，呼籲他避免與中國軍方或情報機構有關聯的企業接觸，也要求他不要接觸美國出口管制名單上的實體。

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自 2022 年以來，美國以國安疑慮為由，對輝達最先進的 AI 晶片出口中國施加限制。今年稍早，美方進一步禁止對中國銷售輝達 H20 晶片，這款晶片原本是唯一獲准出口中國的高階 AI 產品。

儘管華為等中國科技公司積極投入圖形處理器（GPU）研發，試圖取代輝達產品，但包括中國大型科技公司在內的中國企業，都仍然渴求輝達晶片，因為該公司擁有 CUDA 運算平台。

根據輝達最新的年報，截至今年 1 月 26 日的會計年度，中國市場為輝達創造了 170 億美元營收，占其總營收的 13%。黃仁勳也一直強調，中國是輝達成長的關鍵市場。