鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-14 13:36

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黃仁勳今年來第三次訪問中國，與雷軍合影照片曝光。（圖：騰訊科技）

照片中，兩人面帶微笑，十分親密。據騰訊科技周一報導，知情人士透露，照片是路人拍攝，黃仁勳與雷軍會面是拜訪客戶，是非公開行程 。

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黃仁勳與雷軍的淵源頗深。2013 年黃仁勳就曾與雷軍同台，當時在小米 3 發布會上，黃仁勳親自登台，推銷輝達 Tegra 晶片。為了拉近與中國消費者的距離，他全程用中文發言，甚至笑稱自己是「米粉」。

美國政府祭出出口管制，黃仁勳來華一舉一動因此備受關注。今年來他已經第三次踏上中國大陸。前兩次來訪，同樣引發業界討論。

今年 1 月，黃仁勳先後到訪深圳、北京、上海等地，參加了輝達分公司年會活動，還向員工派發新春紅包，之後又與當地開發者及合作夥伴舉行一系列晚宴和內部會議，表達對中國市場的重視，以及對員工的關懷。