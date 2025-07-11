氣炸了！越南原談妥11%關稅稅率 川普卻臨時改口20%

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-07-11 07:09

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《POLITICO》週四 (10 日) 獨家報導，美國與越南就關稅問題達成初步協議，然而，美國總統川普在最後關頭提高稅率，從原先談妥的 11% 逕自改成 20%，這讓越南政府錯愕不已，充滿驚訝、失望與憤怒。

11%變20%關稅！越南原以為談妥協議 川普卻臨時改口 (圖：shutterstock)

根據 4 位知情人士透露，川普上週在社群平台宣稱與越共總書記蘇林已談妥關稅條款，但越南政府至今尚未正式接受川普所公布的關鍵協議內容。

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雙方至今亦未公布任何書面協議文件，引發外界質疑雙方是否真的達成共識。而白宮則極力對外強調其在與多個貿易夥伴的談判取得進展。

川普於 7 月 2 日 (週三) 在 Truth Social 上宣布與越南達成關稅框架協議，距白宮自行設定的 7 月 8 日貿易協商期限僅剩幾天。

川普表示，對越南的關稅稅率由 46% 降至 20%，若原產地非越南則稅率提高至 40%。作為交換，越南將「對美國開放市場」，允許美國商品「零關稅」進口。

此消息一出令越南方面震驚，因為越方談判代表原以為關稅僅為 11% 左右。

然而在川普與蘇林的通話中，川普未顧及原先談定的條件，逕自宣布大幅提高稅率。值得注意的是，蘇林並未參與原始談判。

川普自行官宣對越南稅率，從原先談妥的 11% 逕自改成 20% (圖：REUTERS/TPG)

有關注協商進展的華府遊說人士指出，美方部分觀察者也同樣感到錯愕。他說：「川普把所有人都擺了一道。」並形容越南政府的反應是「驚訝、失望與憤怒」。

一位白宮官員反駁此說法，強調越南方面事前已知悉關稅的大致水準，並稱「雙方貿易團隊已初步敲定內容，最終只是由領導人確認」。

儘管如此，截至目前，白宮與越南政府都未提供任何具體書面證明顯示已正式簽署協議，亦無明確時程顯示新關稅何時生效。

前美國副貿易代表、現任亞洲協會政策研究所副所長的 Wendy Cutler 表示：「這事件更突顯與川普談判的不確定性，即便你以為談成了，他也可能隨時推翻條件，而這次他顯然是在未經越南同意的情況下，單方面、公開地更改了內容。」

越共與美國貿易代表署、商務部發言人皆未回應評論請求。

川普目前對冗長的貿易談判表示不耐，傾向直接向各國發函宣布關稅，而非透過傳統貿易協定程序。

川普在白宮公開表示：「我只想讓你們知道，一封信就是一筆協議。我們不可能跟 200 個國家一一談判。」

越南則觀望川普是否將對亞洲其他國家如菲律賓施加相同的 20% 關稅，後者並未獲得任何額外優惠或原產地規則調整。

自川普在社群媒體公布新稅率後，河內方面鮮少發聲。越南國營媒體在 7 月 2 日的報導中未提及任何稅率細節，只說蘇林與川普通話後達成「公平、平衡的互惠貿易協議聯合聲明」，但該聲明至今尚未公布。

根據 Politico 取得的草擬版聯合聲明內容顯示，原本談定的條件對越南較為有利，包括美方大幅降低對越南進口商品的關稅，顯示越方對川普片面宣布內容有所不滿。

區域觀察人士擔心，這起事件恐傷害雙邊多年來建立的外交信任基礎與經貿合作。

美國國際貿易署資料指出，自 2001 年雙方簽署雙邊貿易協議後，雙邊貿易額從 2002 年的 29 億美元暴增至 2022 年的超過 1,390 億美元，使越南成為美國第六大進口來源國。

前美國國務院東亞與太平洋事務副助理國務卿 Scot Marciel 表示：「越南對美國作為可靠夥伴的信任，恐怕會受到重創。純粹從美中地緣競爭角度來看，這將對中國有利。」

消息人士與一名亞洲外交官也透露，其他國家知悉川普在最後關頭更改稅率的情形，並互相討論此事，顯示美國貿易夥伴對川普政府談判行為充滿不安。