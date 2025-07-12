鉅亨網編輯林羿君 2025-07-12 05:10

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彭博分析指出，對川普而言，股市上漲證明華爾街喜歡關稅。但投資者表示，他們只是指望這位美國總統會讓步。

關稅亂拳市場照樣挺住 反讓川普更敢出招。(圖:shutterstock)

儘管川普揚言將對加拿大、巴西再到阿爾及利亞的所有國家徵收更多關稅，標準普爾 500 指數仍創下新高。川普在接受 NBC 採訪時表示：「我認為關稅受到了非常好的歡迎。股市今天創下新高。」

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然而，交易員和策略師的觀點卻大相徑庭。他們不認為關稅會全面生效，至少不會像川普威脅的那樣嚴厲。這種對川普會像解放日之後那樣「U 型轉彎」的信心，以及認為本週頭條新聞只是談判策略的信念，是市場對最新貿易戰升級不以為然的原因。

Plurimi Wealth LLP 首席投資長 Patrick Armstrong 表示：「川普通常以極端言論開啟談判，但政策結果往往會更加溫和。」「市場相對平靜的反應反映了這種懷疑態度。」

既然川普看到市場認可他的經濟政策，這就引發了他為何會退縮的問題。回顧 4 月，關稅暫停是在美債收益率飆升和納斯達克 100 指數陷入熊市的背景下發生的。

恐慌指數、美債波動率都下滑

交易員對關稅敏感度降低的一個跡象是波動性指標的下滑。本週 VIX 指數跌至 2 月以來的低點，而衡量美債市場的類似指標則跌至 2022 年以來的最低點。

對一些人來說，這是一個警示信號，表明投資者過於興奮。在都柏林的一次活動中，摩根大通首席執行官傑米 · 戴蒙表示，市場正變得自滿，聯準會甚至可能不得不升息。

週五早盤交易中，標準普爾 500 指數期貨下跌 0.6%，表明在該指數收盤創紀錄後出現輕微回落。川普週四還告訴 NBC 新聞，他還考慮對大多數貿易夥伴徵收 15% 至 20% 的全面關稅。

Panmure Liberum 策略師 Joachim Klement 表示，投資者誤判了川普政策帶來的風險。他估計，即使關稅保持在當前水平，也會加劇通膨並損害經濟。他表示：「這將不可避免地打擊企業利潤率和收入增長。」

目前，價格走勢中沒有太多擔憂情緒，比特幣和 AI 股等投機性交易持續飆升。美國銀行策略師 Michael Hartnett 表示，客戶回饋並未顯示出對經濟或股票估值的任何擔憂。

雪梨 Vantage Markets 分析師 Hebe Chen 表示：「市場已經將完美定價——軟著陸和關稅風險的乾淨解除，這與現實世界的情況感覺嚴重脫節，回調的可能性非常大。」

這次可能不是 TACO 而是 FAFO

美國財政部長貝森特甚至警告那些不認真對待川普關稅計畫的人。據一位在場人士透露，在週三愛達荷州的一次會議上，他反對「TACO 交易」的概念，這是一個由《金融時報》專欄作家創造的縮寫，意指「川普在市場損失面前總是退縮」。

相反，他說川普的策略更像是 FAFO，據該人士稱，這是一個在社交媒體上流行的縮寫，意指「F—- Around and Find Out」（胡搞瞎搞，自食惡果）。

儘管如此，鑑於川普關稅令人困惑的曲折，許多投資者表示，他們不願根據他的社交媒體貼文做出任何決定。隨著美國財報季下週開始，公司可能會對經濟狀況提供更清晰的圖景。