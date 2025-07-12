川普政策大豐收！美國本財年關稅收入首破千億美元

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-12 03:35

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綜合外媒周五 (11 日) 報導，川普關稅政策奏效，美國本財年關稅收入首次突破 1000 億美元，達 1130 億美元，比去年同期暴增 86%。

川普4月對所有進口商品課徵10%關稅，讓關稅收入比去年同期暴增86%，成為政府重要財源。

6 月單月關稅收入達 270 億美元，年增 3 倍，帶動政府當月轉虧為盈，出現 270 億美元盈餘，一舉扭轉 5 月高達 3160 億美元的巨額赤字。這是美國政府自 2017 年來首次在 6 月賺錢。

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關稅成政府金雞母

美國總統川普 4 月對所有進口商品課徵 10% 關稅，加上對特定貿易夥伴的「報復性關稅」，讓關稅收入一飛衝天。財政部長貝森特預估，今年底關稅收入可望突破 3000 億美元。

本財年政府收入增加 7%，支出僅增 6%，財政狀況有所改善。不過整體而言，美國財政仍面臨挑戰，前 9 個月赤字高達 1.34 兆美元，比去年同期增加 5%。

債務利息吃掉大筆預算

美國背負 36 兆美元天價國債，光是 6 月利息支出就達 840 億美元，僅次於社會保障支出。本財年利息支出已達 7490 億美元，預估全年將突破 1.2 兆美元。

川普一直催促聯準會趕快降息，以減輕政府債務負擔。但聯準會主席鮑爾擔心關稅會推高通膨，市場預期最快 9 月才可能降息。

更糟的是，川普本月簽署的《大而美法案》，未來 10 年預計再增加 3.4 兆美元國債，讓美國財政壓力更加沉重。