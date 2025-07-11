〈台幣〉量縮觀望收29.205元 升值3.5分 終結連2周升勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-11 17:17

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新台幣今 (11) 日升貶互見，終場收在 29.205 元，升值 3.5 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 8.44 億美元，市場仍持續等待美國公布對台灣的新對等關稅，觀望氣氛濃厚；而本周新台幣共貶值近 1.1%，終結連 2 周升值。

新台幣漲跌互見收29.205元，升值3.5分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.27 元、貶值 3 分開出後，一度貶至 29.28 元，隨即轉為升值，最高見 29.188 元，終場收 29.205 元，升值 3.5 分，全日高低價差 9.2 分。

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觀察主要亞幣，呈現漲跌互見，泰銖反彈 0.15% 左右，新台幣收升 0.12%，人民幣微幅升值 0.05% 左右，星元小貶不到 0.1%，韓元貶逾 0.2%，日元貶 0.5%，而美元指數反彈約 0.15%。