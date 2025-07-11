川普：計劃對多數貿易夥伴徵收15%或20%關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-11 08:55

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美國總統川普周四（10 日）對《NBC News》表示，他計劃對多數貿易夥伴徵收 15% 或 20% 的統一關稅。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普說：「我們只想說，所有剩下的國家都要被徵收關稅，不管是 20% 還是 15%。我們現在就在研究。」

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他聲稱：「我認為關稅非常受到歡迎。股市今天創下新高。」面對關稅導致通膨升高的質疑，他說道：「你看看數字就知道，通膨已經下降了。」

美國勞動統計局的數據顯示，自從新冠肺炎疫情以來，近年美國通膨已經有所緩解，但數字仍高於 2.3%。

此外，川普周四再度升高對貿易夥伴的施壓力道，根據最新關稅函，美國將自 8 月 1 日起，對加拿大商品課徵 35% 的關稅。

川普強調，唯有加拿大企業選擇在美國本土設廠，才可豁免 35% 關稅，並承諾將在數周內快速處理相關審批程序。