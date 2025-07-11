鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-11 14:23

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數位轉型商昕力資 *(7781-TW) 於今 (11) 日隆重發表「Thinknova」LLM，經實際驗證具備通過 10 項金融研訓院的國家金融證照考試的能力，舉凡：初階授信、初階外匯、理財規劃、衍生性金融商品銷售... 等，為台灣第一個具備最多張金融證照考試能力的 LLM。

昕力資*發表全新LLM「Thinknova」 具備通過10項金融研訓院證照能力。(圖：shutterstock)

隨著生成式 AI 技術蓬勃發展，企業自建大型語言模型（LLM）已成為數位轉型的關鍵戰略，昕力資訊多年來深耕布局 AI 領域，迄今已有超過一億四千萬次的 AI 產品使用人次，其 AI 團隊運用此深厚產業經驗，採用了參數高效微調技術 LoRA（Low-Rank Adaptation），將台灣金融專業知識注入至原始大語言模型中。

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相較於同等級開源模型於考試中的表現，平均僅落在 50 分上下（滿分 100），顯示大部分開源模型對專業術語、法規與產品邏輯的掌握仍有限，但透過優化資料設計與調控學習策略，Thinknova LLM 在相同測試情境中整體成績提升至 90 分上下，展現出高度的知識遷移與推理能力，並成功應對各類型計算題與綜合判斷題。

昕力資 * 將以 Thinknova 的技術架構為基礎，推出 SysTalk.Service 為國內企業提供可負擔且高效的自建大語言模型的落地方案，可選用在市面上任何一種 AI 開源模型為其基礎，運用 AI Fine-tune 技術，真正做到企業 AI 自主。