小摩CEO戴蒙警告：市場過於自滿 低估了關稅風險
鉅亨網編輯林羿君
摩根大通銀行 (JPM-US) 執行長傑米戴蒙 (Jamie Dimon) 警告稱，市場對美國總統川普計劃的關稅感到自滿。
他在都柏林與副總理賽門 · 哈里斯同場的一個活動中表示，「很不幸地，我認為市場對於關稅消息的反應過於自滿。」
戴蒙表示，歐盟與美國之間達成協議十分重要，並補充說關稅框架「必須完成」。
他發表上述言論之際，歐盟正尋求與美國達成一項初步貿易協議，該協議可能使歐盟在 8 月 1 日的最後期限之前，鎖定 10% 的關稅稅率，同時雙方仍在談判一項永久協議。
戴蒙指出，「歐盟目前在競爭力面臨重大問題」，這與該地區的疲弱經濟增長有關。義大利前總理德拉吉（Mario Draghi）在去年的報告中已概述了這個問題。
他補充道：「目標應該是讓歐洲更強大，並維持美國與歐洲的團結。德拉吉報告中已包含所有內容。所以當我們談到資本市場聯盟時，基本上所有事物都應該納入單一市場體系。這將會非常困難。」
戴蒙在廣泛的評論中也表示，他認為聯準會很可能升息，儘管市場預期相反。由於對通膨回升的預期，美國央行至今仍未降息，並持續觀望情勢發展。
他說：「我認為升息的可能性比任何人預期的都還高。如果市場認為有 20% 的機率，我則估計有 40% 到 50% 的機率。」
川普政府正對聯準會主席鮑爾施加巨大壓力，要求降低借貸成本。川普本週在社群媒體上寫道：「降息吧，鮑爾——時機就是現在！」
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