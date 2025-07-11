鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-11 14:15

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台股大盤指數短線上檔壓力朝逐漸化解且川普關稅、匯兌損失消息面淡化，今 (11) 日台積電 (2330-TW) 走勢平淡收平盤，市場以能源、重電及 PCB 類股爲偏多快速輪動，加上大立光 (3008-TW) 大漲 4.34%，推升大盤以 22753.03 點作收，上漲 57.78 點，或 0.25%；市場成交值 3271.27 億元。

〈台股盤後〉大立光挾法說行情衝高 匯損淡化漲57點 周線收紅漲203點。(鉅亨網記者張欽發攝)

市場專家指出，台股目前在高檔震盪，尋求逐步突破 2024 年 10 月到 2025 年 3 月區間的套牢區，同時，大盤指數仍站所有均線，有利於多方操作。

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同時，台股今天收周線，本周周線收紅 K 棒，上漲 203.53 點或 0.9%。

在台北匯市的表現上，今天新台幣兌美元匯價中午暫收 29.231 元、升值 0.9 分，成交金額 5.19 億美元。

資深證券分析師簡伯儀指出，目前類股快速輪動，指數在高檔震盪，但指數站在 5 日線之上，有利於多方操作。目前看大盤以 5 日線爲多空分水嶺。

台北股市大盤今天早盤大盤指數以 22602.81 點開出，最低 22601.95 點，最高 22770.01 點，集中市場大盤指數收盤以 22751.03 點作收，較昨日收盤上漲 57.78 點，或 0.25%；市場成交值 3271.27 億元。

台股集中市場今天收盤市場成交值 3271.27 億元。電子股漲 0.15%%，占大盤成交值 61.71%，金融股下上漲 0.8%，占大盤成交值 12.7% ，航運類股上漲 0.78%，占大盤成交值 2.4%。

7 月 11 日台股收盤台積電收平盤 、聯發科 (2454-TW) 收紅、鴻海 (2317-TW)，廣達 (2382-TW ) 收平盤。

蘋果概念股大立光收盤大漲大漲 4.34% 或 95 元，收盤價 2285 元，玉晶光 (3406-TW) 股價收平盤，特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 收盤股價上漲 1.5 元或 1.2%，收盤價報 126 .5 元，成交量放大到 5466 張。

在 IC 載板類股走勢上，南電 (8046-TW) 收紅上漲 4.5 元 3.21%，景碩 (3189-TW) 及欣興收黑。

在貨櫃航運股方面，7 月 11 日收盤長榮 (2603-TW) 報 1.5 元或 0.77%，收盤報 196.5，陽明 (2609-TW) 收黑下跌 0.32% 或 0.2 元，收盤價報 62.5 元，萬海 (2615-TW) 收盤下跌 0.2 元或 0.22%，收盤價報 89 元。

盤面上，繼臻鼎 - KY(4958-TW) 以旗下子公司鵬鼎在深圳掛牌之後，定穎 (3715-TW) 旗下子公司超穎電子上市申請案，10 日獲 上海證券交易所上市審核委員會通過，也將成另一家兩岸雙掛牌 T+A 的 PCB 業。定穎股價盤中一度漲停，收盤上漲 5 元或 8.73%，以 62.3 元作收。