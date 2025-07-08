鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-08 14:43

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美國川普向各國發出稅率信函，包括對日韓加徵 25% 關稅，市場待台美關稅出爐，央行也嚴查外資炒匯，台北股匯市今 (7) 日早盤同步走跌，開低走低，盤中跌幅加劇，一度下挫逾 238 點，尾盤在台積電 (2330-TW) 大單急拉下，終場跌幅收斂，下跌逾 66.45 點或 0.29%，成交量小增至 2720.28 億元。

〈台股盤後〉台積電挺身拉尾盤 跌點縮至66點護住月線大關。(圖:shutterstock)

大盤今日受關稅不確定性高，加上美股前一交易日全面下跌，市場觀望態度濃厚，早盤在權值電子股疲弱下，盤中下挫一度 22190.46 點，跌破月線，盤中量能持續萎縮，所幸尾盤在台積電 6,541 張大單敲進下，尾盤跌幅收斂守穩月線。

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觀察盤面上，台積電即將在 17 日召開法說，法人看好台積電營收維持成長率，尾盤大單將股價拉升至 1,080 元平盤價，守穩 10 日線；其他權值股方面鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382 -TW) 開低走低跌幅超過 1%，聯發科 (2454-TW) 跌 0.78%；金融權值股富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 跌逾 1％；運輸股長榮航 (2618-TW) 下跌 1.83%。

大盤今日以題材小型股為主，受惠旺季加持，加上 AI 伺服器需求強勁，PCB 產業迎來 6 月營收亮眼，激勵包括台光電 (2383-TW) 漲 5.77% 收 953 元，持續往千金股邁進; 尖點 (8021 -TW) 漲逾 2.3%；臻鼎 - KY(4958 -TW) 漲 1.86%。

另隨著輝達 GB300 即將出貨助攻，也助燃散熱、機殼產業商機看旺，伺服器機殼領導廠勤誠 (8210) 股價漲 4.79%；奇鋐 (3017 -TW) 漲 4.33%，健策 (3653 -TW) 漲 1%。