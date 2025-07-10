〈台股盤後〉台積電登上1100元 終場漲166點逼近22700大關

川普關稅名單仍沒有台灣，大立光法說會於下午舉行，市場觀望氛圍濃。台股今 (10) 日以平高盤開出，開 22566.51 點，上漲 39.5 點，雖然一度翻黑，不過在生技、金融、AI 概念股走強下，指數震盪走高。終場收 22693.25 點，上漲 166.24 或漲幅 0.74%，成交量 3179 億元，較前一日放大。