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〈台股盤後〉台積電登上1100元 終場漲166點逼近22700大關

鉅亨網記者吳承諦 台北


川普關稅名單仍沒有台灣，大立光法說會於下午舉行，市場觀望氛圍濃。台股今 (10) 日以平高盤開出，開 22566.51 點，上漲 39.5 點，雖然一度翻黑，不過在生技、金融、AI 概念股走強下，指數震盪走高。終場收 22693.25 點，上漲 166.24 或漲幅 0.74%，成交量 3179 億元，較前一日放大。

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〈台股盤後〉台積電登上1100元 終場漲166點逼近22700大關。(圖：shutterstock)

電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 10 元，漲近 1%，來到 1100 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 45 元，漲逾 3%，來到 1400 元；日月光投控 (3711-TW) 漲逾 1%，鴻海 (2317-TW) 持平，廣達 (2382-TW) 跌約 1%，聯電 (2303-TW) 跌近 1%。


輝達市值突破 4 兆美元，帶動 AI 概念股也走強，散熱部分，奇鋐 (3017-TW) 漲約 4%，雙鴻 (3324-TW) 漲逾 1%；機殼部分，迎廣 (6117-TW)、晟銘電 (3017-TW) 走紅；聯亞 (3081-TW) 漲約 6%，上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW) 漲約 4%。

中信金、玉山金除息在即，帶起金融股走強，國泰金 (2882-TW)、台中銀 (2812-TW)、富邦金 (2881-TW)、台新金 (2887-TW) 漲約 2%，國票金 (2889-TW)、新光金 (2889-TW)、聯邦金 (2838-TW)、玉山金 (2884-TW) 漲約 1%。

睿生光電 (6861-TW)、保瑞 (6472-TW)6 月營收亮眼，帶動生技類股走強，睿生光電亮紅燈，保瑞、全宇生技 - KY(4148-TW) 均漲約 7%，泰福 - KY(6541-TW) 漲逾 5%，台耀 (4746-TW) 漲約 4%。

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台積電1100+0.92%
國泰金62.7+2.62%
泰福-KY56.7+5.19%
全宇生技-KY44.5+5.83%
保瑞844+7.52%
玉山金34.7+1.46%
聯邦銀18.05+1.69%
國票金16.1+2.22%
台新金16.9+4.00%
富邦金82.3+2.49%
台中銀22.7+2.02%
華星光196.5+4.24%
上詮294+4.44%
聯亞362+4.02%
迎廣95.2-0.10%
雙鴻645+1.90%
奇鋐845+4.19%
聯電43.7-0.46%
廣達273-1.09%
鴻海161.5+0.31%
日月光投控150+2.39%
聯發科1400+3.32%
台耀67.1+4.03%
睿生光電%
台積電ADR231.84+1.75%

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