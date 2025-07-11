精成科2.5萬張現增股訂價每股75元發行 將募集18.75億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-11 16:16

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PSA 華科事業群旗下 EMS 及 PCB 廠精成科 (6191-TW) 決議發行 2.5 萬張現增股且發行 10 億元無擔保可轉換公債 (CB)，爲今年以來 PCB 廠最大規模的市場籌資案，精成科公布現增案與去年配息每股約 3.01 元，同步在 7 月 18 日除權及除息交易。精成科的發行 2.5 萬張現增股訂價每股 75 元發行，將募集 18.75 億元。

精成科董事長焦佑衡。(鉅亨網記者張欽發攝)

精成科在完成收購日商 PCB 廠 Lincstech 的 100% 股權，4 月 8 日起納入營收，也使第二季單月營收都站穩 30 億元之上，精成科 2025 年 6 月營收 31.26 億元，創同期新高，月減 7.59%，年增 62.31%；第二季營收 96.6 億元，季增 87.08%，年增 70.02%。精成科 2025 年 1-6 月營收 148.23 億元，年增 37.17%。

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精成科 2025 年第一季營收 51.63 億元，毛利率 20.21%，季減 3.53 個百分點，年減 6.93 個百分點，稅後純益 7.41 億元，季增 49.4%，年增 27.11%，每股純益 1.57 元。負債比爲 50.53%。

PSA 華科事業群的 PCB 及 EMS 廠精成科 2024 年稅後純益 28.45 億元，每股稅後純益爲 6.01 元，精成科技股東會決議去年配息 3.01 元，配息爲 事業群 PCB 及 EMS 廠最佳。除在兩岸之外，精成科技日本子公司轉投資在馬來西亞、新加坡的 PCB 及 SMT 業務仍有發展空間。