〈台股盤後〉權值三王反攻 倒吃甘蔗漲164點站回5日線

儘管台灣關稅最終稅率尚未開牌，台股今 (9) 日早盤開低後一路走高，尤其在權值三王率先吹起反攻號角下，終場收在最高 22527.01 點，一舉站回五日線與十日線，上漲 164.74 點，成交值也放大到 3104 億元，較昨日增加。