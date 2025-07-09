〈台股盤後〉權值三王反攻 倒吃甘蔗漲164點站回5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北
儘管台灣關稅最終稅率尚未開牌，台股今 (9) 日早盤開低後一路走高，尤其在權值三王率先吹起反攻號角下，終場收在最高 22527.01 點，一舉站回五日線與十日線，上漲 164.74 點，成交值也放大到 3104 億元，較昨日增加。
權值股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 收最高 1090 元，上漲近 1%，鴻海 (2317-TW) 也上漲超過 1%，聯發科 (2454-TW) 則一口氣飆漲超過 6%，帶量站回月線與年線，並靠攏半年線大關。
其他電子權值股如廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、華碩 (2359-TW)、緯穎 (6669-TW) 都有 1-5% 的漲幅，為大盤走勢增溫。
今日光通訊、PCB 等概念股皆在盤面活躍，金居 (8358-TW)、聯亞 (3081-TW)、南電 (8046-TW)、IET-KY(4971-TW) 全數亮燈漲停，尖點 (8021-TW)、欣興 (3037-TW)、定穎投控 (3715-TW) 漲幅也至少半根起跳，漲勢相當凌厲。
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