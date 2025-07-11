鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-11 11:39

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主動式 ETF 股王爭霸戰陷入白熱化！主動統一台股增長 (00981A-TW) 本週內連續兩個交易日 (7/9-7/10) 收盤攻上新高，昨 (10) 日創高收在 11.4 元。自 7 月以來，主動式 ETF 的走勢便成為市場焦點，特別是 00981A 漲幅最為搶眼，在 4 檔主動式國內外 ETF 中績效排行第一名，隨著主動式 ETF 市場日漸擴大，「主動式 ETF 股王」之爭變得愈發激烈。

主動式ETF股王之爭白熱化 00981A本周連2日攻新高價。(圖：shutterstock)

投資專家表示，6 月份令市場震盪的中東戰火已見緩和，加上美國與各國的對等關稅談判陸續放榜，以及美國聯準會態度轉鴿，市場預期降息時間有機會提前，三大因素令台股市場信心，加權指數本週再度挑戰站穩 22600 點上方。不過，市場仍關注美台關稅談判結果，並觀望美國「232 條款」半導體產業調查結果，將牽動台股後市走勢。

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不過，自 7 月以來，主動式台股 ETF 陸續繳出超越大盤的好成績，吸引市場資金持續靠攏。根據 CMoney 統計 6/30-7/10 期間，00981A 漲幅 4.11%，遠超其他主動式 ETF；主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 漲幅均介於 2%-3%。

00981A 掛牌時間雖比第一檔主動式 ETF－00980A 晚了近一個月，但近期展現彎道超車的企圖心，以目前的漲勢來看，00981A 距離主動式 ETF 股王寶座僅剩一步之遙。

隨著投資人信心跟著市場情緒回歸，再加上聯準會啟動降息後，市場將有望迎來資金活水挹注，值得注意的是，本月又有 2 檔聚焦台股的主動式 ETF 新兵即將上市，分別為主動安聯台灣高息 (00984A-TW)7 月 14 日掛牌、主動野村台灣 50(00985A-TW) 預定 7 月 21 日掛牌，主動式 ETF 市場更加熱鬧。

主動式 ETF 7 月以來漲幅 (%)

代碼 股票名稱 7 月以來 (6/30-7/10) 股價漲幅 (%) 00981A 主動統一台股增長 4.11 00980A 主動野村臺灣優選 2.57 00982A 主動群益台灣強棒 2.48 00983A 主動中信 ARK 創新 0.38 -- 加權指數 1.96