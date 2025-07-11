鉅亨網新聞中心 2025-07-11 14:10

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全球知名的量化交易巨頭 Jane Street Group（簡稱 JS 集團）近日被印度證券交易委員會（SEBI）的調查報告揭露，涉嫌在印度市場利用其雄厚資本和交易策略，對市場指數進行操縱以獲取巨額不法利潤。此案已引起市場廣泛關注，並凸顯了監管機構對市場公平性的堅定立場。

量化巨頭JaneStreet涉操控市場 割韭菜細節曝光。(圖:shutterstock)

整起事件的導火線始於 2024 年 4 月，當時 Jane Street 與其前員工的法律糾紛意外曝光了其在印度市場的「秘密」自營交易策略。這立即引起了 SEBI 的警覺，並迅速展開調查：

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2024 年 4 月： SEBI 根據媒體報導，啟動對 JS 集團交易活動的初步分析。

2024 年 7 月： SEBI 要求印度國家證券交易所（NSE）對 JS 集團的交易行為進行全面徹查，以判斷是否存在市場濫用。

2025 年 2 月： 為遏制可疑交易行為，SEBI 指示 NSE 向 JS 集團發出警告信，要求其避免特定交易模式並減少巨大風險頭寸。

2025 年 5 月： 調查發現，JS 集團無視監管警告，繼續進行大規模指數選擇權交易，且手法涉嫌操縱。

SEBI 的調查報告詳細剖析了 JS 集團的兩種主要操縱策略：

一、「日內指數操縱」： 這種策略分為「拉抬與佈局」和「反轉與收割」兩幕。以 2024 年 1 月 17 日 BANKNIFTY 指數選擇權週度到期日為例，JS 集團當天獲利高達 73.49 億盧比（約 8800 萬美元）。

上午（09:15 - 11:47）：「拉抬」與「佈局」 JS 集團在上午大量買入 BANKNIFTY 指數成分股及期貨，總額達 4,370 億盧比，推高指數。同時，他們悄悄在高流動性的指數選擇權市場建立巨額看跌頭寸，淨增加了 3211.5 億盧比的風險敞口，旨在誤導市場參與者。

下午（11:49 - 15:30）：「反轉」與「收割」 完成選擇權佈局後，JS 集團在下午系統性地反向拋售上午買入的頭寸，並大量賣出，總額達 5372.1 億盧比，對指數造成強大下行壓力。隨著指數下跌，其看跌期權價值飆升，成功收割巨額利潤，完全彌補了現貨 / 期貨市場「故意」造成的 6.16 億盧比虧損。這種「先拉後砸」的模式，利用資本優勢在低流動性市場影響價格，再於高槓桿選擇權市場獲利，被認定為典型的詐欺行為。

二、「延長版尾盤操縱」： 這種策略更為直接，尤其針對收盤前的關鍵時刻。以 2024 年 7 月 10 日為例，JS 集團在當天大部分時間交易平靜，但在下午 14:30 開始，特別是決定選擇權結算價的最後 30 分鐘內，突然發動大規模、集中的賣出攻擊，總額達 2800 億盧比，強力打壓指數價格。

同時，他們早已持有或快速建立巨額看跌期權頭寸，透過打壓結算價鎖定巨額利潤。這種在收盤前利用大量交易影響結算價的行為，是典型的「尾盤操縱」，嚴重破壞了市場公平性。

面對 JS 集團無視監管警告的行為，SEBI 已採取果斷措施，發布臨時命令，包括：

沒收非法所得： 要求 JS 集團交出在這些操縱性交易日中獲得的非法利潤，總計約 484.4 億盧比（約合 5.8 億美元）。

市場禁入： 在全額繳納罰款前，禁止涉案實體從事證券交易。