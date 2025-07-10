鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-10 07:10

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資深對沖基金量化分析師 Gappy Paleologo 在公開活動中指出，儘管人工智慧（AI）在金融領域備受矚目，但像 OpenAI 的 ChatGPT 這類大型語言模型（LLM）目前仍不具備做出嚴肅投資決策所需的現實世界基礎。

想用AI選股？量化大師：世界太複雜 人類感知才是王道。(圖:shutterstock)

他強調，AI 在股票投資決策上，尚無法取代人類獨有的感知能力和直覺。

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Paleologo 曾任職於城堡投資（Citadel）和 Hudson River Trading 等知名機構，他認為，投資特定股票需要極高的感知能力，這並非 AI 能夠輕易複製。

他解釋，投資者對於一家公司的認知，是透過直接觀察、人際交流以及對產業和人的整體理解所獲得的，這種認知遠比單純的文本或影片資訊複雜，與 LLM 透過多層處理後形成的認知有本質上的區別。

儘管 AI 在處理基礎任務方面展現潛力，例如模仿研究員的寫作風格或概括業績發布電話會議，但 Paleologo 對 AI 能否形成堅定的交易信念持懷疑態度。在他看來，人類的優勢依然源自於對複雜現實世界的直覺判斷。

然而，Paleologo 也承認 AI 將會改變產業格局。他預期，未來像彭博社這樣的大公司可能會推出基於高階提示詞的工具，以取代傳統終端，讓投資人能更自然地與數據互動。他表示：「這種改變在哪種形式都會發生。」但他同時強調：「我不認為 AI 有那麼聰明，所以我想有一個基礎系統已經相當不錯了。」