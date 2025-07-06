鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 17:40

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根據印度證券交易委員會（SEBI）官網最新發布的臨時命令，美國華爾街高頻交易巨頭簡街資本（Jane Street）因涉嫌操控市場，被勒令臨時禁入印度證券市場，並將沒收其在印度非法獲利的 484 億盧比收入。

華爾街高頻交易巨頭簡街被控「操控市場」暴利千億！散戶慘變韭菜。(圖：Shutterstock)

SEBI 指出，自 2023 年 1 月至 2025 年 3 月期間，簡街在印度衍生品與現貨市場的非法獲利高達 3650 億盧比。印度監管機構在一份長達 105 頁的禁令中，詳盡說明了其操控策略。

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印度監管機構要求簡街在命令發布後三個月內或合約到期時（以較早者為準）平倉所有未結清部位。同時，旗下所有實體將被立即禁止直接或間接進行任何證券交易，直到進一步調查完成。

對此，簡街發聲明否認指控，並表示對 SEBI 的調查結果持異議，將持續與監管單位溝通。該公司強調，其在全球市場皆秉持合規原則，所有交易皆為管理風險敞口之目的。

簡街操控市場 引發 SEBI 注意

SEBI 揭露，簡街每逢指數期權到期日，便透過大量資金影響現貨與期貨價格，製造股價上漲假象，引誘散戶進場，並在期權市場中建立大規模空頭部位獲利。

知情人士指出，印度監管單位曾於 2024 年 1 月警告簡街勿再執行此策略，但該公司在 2024 年 5 月仍持續執行，最終促使監管當局出手。

這項調查的起點，來自簡街在 2024 年對 Millennium Management 及兩名前員工的訴訟，指控對方竊取其核心交易策略，間接曝光了操控印度市場的手法，案件披露的細節促使印度監管展開調查。

簡街「割韭菜」策略曝光 三階段操控獲暴利

SEBI 在一份 105 頁的臨時禁令中，詳細披露簡街「割韭菜」的實操流程：先大量買入銀行股指數成份股推高指數，再通過期權做空獲取巨額利潤。

監管機構指出，簡街透過期貨和股票本身，做多印度銀行股指數 BANKNIFTY，但透過選擇權建立了規模為多頭 7 倍的空頭部位，其中有三階段的操衝步驟：

建倉階段：迅速買入 BANKNIFTY 指數成分股，推高指數逾 1%。 套利階段：在高點賣出看漲期權、買入看跌期權，建立超過 10 億美元空頭部位。 平倉階段：從 11:49 至 15:30 陸續拋售期貨與現貨部位，使指數回落，空頭期權部位獲利翻倍。

簡街僅在 2024 年 1 月 17 日單日便獲利高達 8600 萬美元，成為其在印度市場最賺錢的一天。

當日其淨交易額達 5.11 億美元，為第二大交易者的三倍，佔全市場交易額 15% 到 25%。僅用 8 分鐘，簡街便建構了 57.2 億盧比（約 6,700 萬美元）的多頭倉位。

SEBI 明確指出，簡街以計畫性的操作方式操控 BANKNIFTY 指數，誤導投資人於不利價格下交易，損害市場公平性與透明度，構成惡意市場操控。

印度成全球衍生品熱區 散戶慘遭收割

值得注意的是，印度目前為全球衍生品交易量最大的市場，吸引簡街、Citadel 等全球機構蜂擁而至。據統計，過去 5 年印度選擇權權利金規模激增 11 倍。