鉅亨網新聞中心 2025-07-11 16:20

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矽谷近日誕生了一位華裔 AI 巨星，前蘋果 AI/ML 基礎模型團隊負責人龐若鳴，以超過 2 億美元的天價薪資跳槽 Meta，刷新了矽谷的最高薪酬紀錄。日前 Meta 網羅了另一名華人 AI 人才余家輝，據傳開出了年薪 1 億美元。

矽谷最貴華人誕生！龐若鳴薪酬衝破2億美元 輾壓余家輝。(圖:shutterstock)

2 億美元薪酬這一數字也遠超蘋果 CEO 庫克的年薪 7,460 萬美元，凸顯了龐若鳴在 AI 領域的卓越價值，以及 Meta 在 AI 人才爭奪戰中的決心。

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龐若鳴的職業生涯可謂光芒四射。他本科畢業於上海交通大學電腦科學專業，隨後在南加州大學和普林斯頓大學獲得碩博學位。畢業後，他在谷歌擔任了長達 15 年的首席軟體工程師。

在谷歌期間，龐若鳴參與並主導了多個關鍵項目：

Bigtable 索引結構化搜尋與 ZipIt 項目：這項成果被谷歌內部 1000 多個項目採用。

Zanzibar 全球一致性授權系統：與 Abhishek Parmar、Zhifeng Chen 共同創立，並在 2014 年至 2017 年間作為唯一負責人，將系統可靠性提升至 99.999%。

Google Brain 團隊語音辨識研究：領導團隊進行語音辨識研究與產品落地，並與吳永輝、Zhifeng Chen 共同主導了 Babelfish/Lingvo 框架開發，使其成為 Google TPU 使用量最高的深度學習平台。

Tacotron 2 系統：作為核心貢獻者，開發了能夠直接從文字產生高度自然語音的端對端神經網路語音合成系統。

2021 年，龐若鳴轉投蘋果，擔任傑出軟體工程師，領導基礎模型研發團隊（AFM）。在蘋果期間，他帶領約 100 人的團隊，負責大模型全流程開發，包括預訓練架構設計、後訓練調優、推理效能提升以及多模態能力構建，旨在打造支持蘋果 AI 和下一代 Siri 的大模型。

儘管蘋果內部面臨壓力，龐若鳴團隊仍取得了多模態大模型 MM1、蘋果 AI 基礎模型等亮眼成果，並參與了開源深度學習訓練框架 AXLearn 項目，該項目在 GitHub 上獲得了 2.1k 星。

龐若鳴在 Google Scholar 上發表了 100 多篇有影響力的研究，個人被引數超過 46000 次，並曾與余家輝合著論文。現任 Google Gemini 主管 Liangliang Cao 對龐若鳴讚譽有加，稱其為「難得一見的工程師、機器學習專家中的佼佼者，還稱他「不僅精通 ML，更對基礎設施有著深刻理解」，並擁有「卓越的軟體能力與機器學習造詣」。

Meta 重金打造 AI 夢幻隊「天團」

Meta 此次以超過 2 億美元的薪酬挖角龐若鳴，足見其在 AI 領域的雄心壯志。這份天價薪酬主要由基本工資、簽約獎金和 Meta 股票三部分組成，其中股票是最大的組成部分，且與具體績效指標掛鉤，需在 Meta 任職一定期限才能逐步解鎖。

為了打造能夠媲美甚至超越人類 AI 系統，Meta 不惜重金招募頂尖人才，組建了一支堪稱「夢幻隊」的 AI 天團。目前，該團隊中多半是華人學者，其中許多來自 OpenAI，包括：

余家輝（Jiahui Yu）：清華本科，UIUC 博士，OpenAI 感知研究負責人，曾主導 GPT-4.1 的研發。

趙晟佳（Shengjia Zhao）：清華本科、史丹佛博士，參與了 GPT-4、o1 等核心計畫的研發。

畢樹超（Shuchao Bi）：浙大本科、UC 伯克利博士，負責多模態後訓練團隊。

任泓宇（Hongyu Ren）：北大本科、史丹佛博士，是 o3-mini、o1-mini 等模型的創作者與核心貢獻者。

林驥（Ji Lin）：清華本科、MIT 博士，參與建構 o3/o4-mini、GPT-4o、GPT-4.1、GPT-4.5、4o-imagegen 和 Operator 推理堆疊。

常慧文（Huiwen Chang）：清華本科，普林斯頓博士，GPT-4o 圖像生成的共同創建者。

這些核心成員的薪資水平堪稱業界頂尖，遠超全球各大銀行 CEO，甚至在整個企業界名列前茅。這也反映出當前 AI 領域人才競爭的激烈程度，以及頂級 AI 專家在科技巨頭眼中的無可估量價值。