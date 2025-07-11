鉅亨網編輯林羿君 2025-07-11 09:11

‌



特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克表示，由 xAI 所開發的聊天機器人「Grok」，即將搭載於特斯拉車輛中。他在社群平台 X 上發文說：「Grok 很快就會登上特斯拉車輛，最晚下週。」

Grok聊天機器人 最晚下周導入特斯拉汽車。(圖:shutterstock)

馬斯克在發表這項計畫的數小時前，透過線上直播展示了 Grok 的新版本。他與其 xAI 團隊表示，這個新版的 AI 系統在語音對話方面有明顯改進，並在評測中獲得高於 OpenAI 等競爭對手模型的分數。

‌



xAI 在先前移除 Grok 於 X 平台上張貼的不當內容後，包括反猶言論，正式推出 Grok 4。該公司並表示已採取措施，防止 Grok 未來在 X 平台上發表仇恨言論。

Grok 將整合至特斯拉車輛，顯示這家電動車製造商與 xAI 之間的合作關係正在擴大。有鑑於特斯拉銷售下滑，一些投資人一直呼籲雙方應加深合作。

去年 7 月，馬斯克曾在 X 平台上詢問用戶是否支持特斯拉投資 50 億美元於 xAI，他表示這只是「試探反應」，並承認這類交易仍需獲得特斯拉董事會和股東的批准。

在參與投票的用戶中，有 68% 表示贊成後，馬斯克表示他會將此想法帶到特斯拉董事會進行討論。此後，xAI 與 X 合併，馬斯克稱該筆交易中，xAI 的估值為 800 億美元，而 X 的估值為 330 億美元。