散戶投資人歸隊！摩根大通預測美股下半年湧入5000億美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-11 04:45

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根據《MarketWatch》周四 (10 日) 報導，摩根大通預測散戶投資人將領軍 5000 億美元資金在下半年湧入美股，推動股市再漲 5% 至 10%。該行認為散戶在 5、6 月獲利了結後將重新買進，外資對美股的「抵制」也不會持續。

摩根大通看好美股下半年表現，預期散戶買盤將推動股市再漲10%。(圖:Shutterstock)

以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的策略師團隊估計，從全年預期的 6300 億美元散戶股票基金買盤中，仍有 3600 億美元尚未進場。

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散戶獲利將再投入股市

散戶投資人在 5、6 月獲利了結，此前他們在 3、4 月大舉逢低買進。摩根大通表示，散戶今年暫停買進是為了在美股 V 型復甦後兌現獲利，而非行為模式改變。

「我們相信散戶投資人將從 7 月開始恢復股票買盤，並推動股市上漲」，策略師們說。

至於其他潛在買家，策略師指出避險基金在今年稍早降低風險後，已建立更多多頭部位，不太可能大幅增加買盤。使用電腦或量化模型的股票基金則在 5、6 月減少部位，可能在今年稍後增加。

養老基金持續賣股、外資抵制將結束

養老基金和保險公司一直穩定賣出股票轉向固定收益，預計 2025 年將延續這個趨勢，今年淨賣出約 3,600 億美元。

Panigirtzoglou 團隊認為，另一個令人意外的買盤來源是外國投資人。國際收支數據和資金流向指標顯示，外資自 2 月以來出現所謂的「買家罷工」。

不過，在買家罷工結束前，美元可能需要穩定，因為對美元進一步走弱的擔憂是讓外資一直遠離美股的重要原因。