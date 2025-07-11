散戶投資人歸隊！摩根大通預測美股下半年湧入5000億美元
鉅亨網編譯王貞懿
根據《MarketWatch》周四 (10 日) 報導，摩根大通預測散戶投資人將領軍 5000 億美元資金在下半年湧入美股，推動股市再漲 5% 至 10%。該行認為散戶在 5、6 月獲利了結後將重新買進，外資對美股的「抵制」也不會持續。
以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的策略師團隊估計，從全年預期的 6300 億美元散戶股票基金買盤中，仍有 3600 億美元尚未進場。
散戶獲利將再投入股市
散戶投資人在 5、6 月獲利了結，此前他們在 3、4 月大舉逢低買進。摩根大通表示，散戶今年暫停買進是為了在美股 V 型復甦後兌現獲利，而非行為模式改變。
「我們相信散戶投資人將從 7 月開始恢復股票買盤，並推動股市上漲」，策略師們說。
至於其他潛在買家，策略師指出避險基金在今年稍早降低風險後，已建立更多多頭部位，不太可能大幅增加買盤。使用電腦或量化模型的股票基金則在 5、6 月減少部位，可能在今年稍後增加。
養老基金持續賣股、外資抵制將結束
養老基金和保險公司一直穩定賣出股票轉向固定收益，預計 2025 年將延續這個趨勢，今年淨賣出約 3,600 億美元。
Panigirtzoglou 團隊認為，另一個令人意外的買盤來源是外國投資人。國際收支數據和資金流向指標顯示，外資自 2 月以來出現所謂的「買家罷工」。
「我們認為外國投資人對美股的『抵制』不可持續，因為投資人無法迴避全球股市最大、最重要的成長板塊，也就是標普 500 指數 (SPX-US) 或美股科技七雄」，他們寫道。
不過，在買家罷工結束前，美元可能需要穩定，因為對美元進一步走弱的擔憂是讓外資一直遠離美股的重要原因。
值得注意的是，美元穩定可能正在形成，策略師指出衡量美元對其他主要貨幣表現的 ICE 美元指數徘徊在 4 月底約 98 的低點附近。如果美元穩定，可能帶來另外 500 億至 1,000 億美元買盤。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 全球「稅」不著藥效漸退？法人看好「大而美」+降息預期加持美股
- 關稅大限將至 美股漲勢能撐多久？
- 〈美股盤後〉標普那指改寫新猷 輝達登上4兆美元王座 比特幣飆新高
- 戴蒙重話轟民主黨：心臟大腦袋小、意識形態掛帥政策全敗
下一篇