鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-09 20:05

‌



富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤 3 大類共 12 項美國經濟指標，整體燈號連續 13 個月亮出「擴張」的綠燈。法人看川普將談判期限延後至 8/1，意謂尚有數週談判時間，加上美國上週通過《大而美法案》引發美債疑慮，短期內關稅及財政議題可能持續擾動盤勢，建議抱持審慎樂觀，以全方位、分散的投組應對。

全球「稅」不著藥效漸退？法人看好「大而美」+降息預期加持美股 短期宜採分散投資。（圖: shutterstock)

據６月數據顯示，與景氣相關的營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、卡車運輸、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，利潤率、殖利率曲線維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、ISM 新訂單維持在「衰退」的紅燈，整體燈號連續 13 個月亮出「擴張」的綠燈。

‌



富蘭克林證券投顧表示，在 7/9 美國對等關稅豁免期限到期前夕，美國總統川普將談判期限延後至 8/1，隱含仍有數週的談判時間，近日還將陸續公布部分國家關稅稅率，被視為是川普政府的談判手段，加上美國最新通過的《大而美法案》引發的美國政府債務疑慮，隨著美股屢創新高後，關稅及財政議題可能再度擾動盤勢。

建議投資人抱持審慎樂觀的操盤態度，以全方位、分散的投資組合應對，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，廣納收益機會並防禦股市漲多拉回。股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，或是納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，提高投組多樣性。

《大而美》減稅有助支持經濟增長

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞 ‧ 修茲表示，雖然目前面臨關稅阻力，但可能已經先行反映在住房、商業投資、消費數據中，不認為會演變成經濟衰退，《大而美法案》和降息預期的正面力量，應很快就會超過新關稅帶來的負面影響。

就整體經濟來看，傑佛瑞 ‧ 修茲認為，隨企業與個人在關稅上調前處理庫存，進口可能大幅下滑，在進口拖累減少下，應會提振 2Q25 GDP 表現，若以「核心 GDP」看，僅考慮私部門實質最終消費，剔除了波動較大的進出口、庫存以及與股市相關性較低的政府支出，可能會看到美國經濟維持健康的訊息，此外，《大而美法案》延長減稅項目，個人減稅效果有望在 2025 年秋季開始發酵，兩者都應有助刺激經濟增長。