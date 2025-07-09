關稅大限將至 美股漲勢能撐多久？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-09 11:00

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根據《巴隆周刊》報導，隨著美國總統川普準備重啟關稅談判，貿易緊張局勢本周可能重新成為市場焦點。儘管標普 500 指數自 4 月 8 日暫停關稅以來已漲超 26%，但夏季獲利成長放緩和關稅不確定性，可能為股市帶來新挑戰。

川普給出新貿易談判大限，市場關注政策不確定性對美股的衝擊。(圖:Shutterstock)

雖然共和黨力推的《大而美法案》已正式通過，相關的不確定性已經解決，但川普關稅戰的情勢卻截然不同。

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川普曾表示，他將通過關稅手段，重塑國際貿易體系，讓美國不再被剝削，不過，他已經再度將對等關稅暫緩實施到 8 月 1 號。現在，依舊沒人知道未來幾週是否會達成協議，這種不確定性可能成為下半年，甚至更久的市場特徵。

美國財政部長貝森特在接受 CNN《國情咨文》訪問時表示，美國將聚焦與佔整體貿易約 95% 的 18 個國家進行協商。他說，屆時未達成協議的國家關稅將「回彈」至 4 月 2 日水準。

川普重啟關稅戰略 貿易談判卻進展緩慢

關稅收入是總統經濟策略的關鍵支柱，在上周《一項偉大美麗法案》通過後變得更加重要，因為該法案將在未來 10 年為美國債務增加約 3.4 兆美元。

不過與許多國家的貿易談判陷入困境。少數已完成的例子，如最早達成框架協議的英國，重要細節仍懸而未決；上周川普宣布與越南達成廣泛貿易協定，條款細節卻尚未公布。

中美貿易目前處於休戰狀態，但 8 月 12 日將是關鍵時刻，屆時將決定是否移除現有關稅並重新制定兩國貿易基準稅率。

法律爭議增添變數

讓情況更加複雜的是，川普大部分對等關稅政策以及針對加拿大、墨西哥芬太尼走私問題而實施的商品關稅，其法律依據目前都面臨挑戰。聯邦法院將在 7 月 31 日針對國際貿易法院 5 月間認定這兩項關稅違法的判決進行聽證，最終裁決連同可能的最高法院上訴程序將延續到秋季。

不過無論法院如何判決，川普仍可基於國家安全理由實施關稅，這意味著未來幾年對鋼鐵、鋁材、汽車及科技產業課稅的可能性依然存在。

地緣政治策略公司 Arbroath Group 管理合夥人 Christopher Smart 表示：「自川普連任以來，追蹤威脅關稅、實際關稅、潛在報復、暫時暫停、部門調查和部分法院裁決一直是令人精疲力竭的挑戰。這種不確定性一直是問題的重要部分，因為企業凍結了關於在哪裡建造下一座工廠或如何設計全球供應鏈的決策。」

美股面臨夏季考驗

自 4 月 8 日決定暫停關稅至以來，複雜的關稅矩陣、截止日期、貿易協定細節和行業豁免尚未對美股投下太長陰影。標普 500 指數自該日期以來已上漲超過 26%，甚至還突破了歷史新高。

然而，雖然大型科技公司第一季獲利大爆發幫助股市度過春季關稅不確定性，類似漲勢可能難以在夏季重現。LSEG 數據顯示，標普 500 第二季整體獲利可能較去年同期僅成長 5.8%，不到第一季步調的一半。

稅收支出法案對赤字的影響也推升公債殖利率，基準 10 年期公債殖利率最近報 4.36%。美元五十年來最弱表現也可能增加進口成本，壓縮獲利率。

關稅不確定性也使聯準會降息可能性降低，因為決策者正觀察並等待關稅對全球最大經濟體通膨的潛在影響。

不過，凱投宏觀亞太市場主管 Thomas Mathews 仍看好美股。