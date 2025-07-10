(獨家)PCB廠T+A雙掛牌再增一家 定穎旗下超穎電子上海A股IPO

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 22:24

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繼臻鼎 - KY(4958-TW) 以旗下子公司鵬鼎在深圳掛牌之後，定穎 (3715-TW) 旗下子公司超穎電子上市申請案，今 (10) 日獲 上海證券交易所上市審核委員會通過，也將成另一家兩岸雙掛牌 T+A 的 PCB 廠。

定穎董事長黃銘宏。(圖：定穎提供)

超穎電子目前股本爲人民幣 3.845 億元，而定穎目前持有超穎電子 97.85% 股權，預計上市籌資將發行增資股約 10-15% 股權。籌資增設 HDO 產能。

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超穎電子目前擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能 345 萬平方呎；以 2024 年全年業績來看，超穎電子全年營收新台幣 135.69 億元，稅後純益達新台幣 11.96 億元。

今 (2025) 年 1-6 月超穎電子營收 69.76 億元新台幣，年增 8.8%。

由超穎電子轉投資的泰國廠今年已進入量產，公司主管指出，泰國廠的虧損正逐步收歛之中。

超穎電子生產的 PCB 應用包括汽車電子、儲存、AI 伺服器加速卡及消費性電子產品。