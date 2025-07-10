政院樂觀看待：台美關稅磋商在關鍵議題達共識 已約「下一輪」談判時間

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-10 19:50

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美國總統川普宣布延長原定於 7 月 9 日到期的對等關稅暫緩期至 8 月 1 日，並自台灣時間 8 日起陸續對 22 國發出最新關稅通知，稅率介於 25% 至 40% 不等，截至今 (10) 日，台灣尚未列入通知名單，行政院發言人李慧芝上午指出，行政院副院長鄭麗君等一行 8 日於華府與美國談判團隊實體會晤，除對重要議題達成共識，並已洽約下一輪實體談判時間，她表示政院對關稅立場：「一直正面樂觀看待」。

川普「給約」嗎？政院樂觀看待：台美8日磋商有共識 已約下一輪實體談判時間。（鉅亨網資料照）

行政院發言人李慧芝今（10）日在院會後記者會表示，台灣政府目前尚未收到美方關稅通知函。行政院副院長鄭麗君已於台灣時間 8 日，在華府與美國談判團隊進行實體會晤，針對關鍵議題凝聚共識，並就後續談判進程交換意見，雙方也正洽約下一輪實體談判時間。

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李慧芝指出，鄭麗君目前仍在華府，談判細節涉及雙方默契，待時機成熟將對外說明。她強調，台美雙方始終秉持深化經貿關係、互惠互利的原則，期望達成貿易平衡，並持續積極磋商與溝通，「我們一直正面樂觀看待」。

此外，李慧芝轉述行政院長卓榮泰在院會中表示，鄭麗君仍在美方進行關稅談判，雙方持續磋商，談判團隊仍在努力：「希望可以有更好的消息」。