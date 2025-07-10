中鋼6月營收255億元探近5年單月低點 上半年年減1成
鉅亨網記者彭昱文 台北
中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 255.4 億元，為 2020 年 7 月以來，近 5 年單月低點，月減 12.8%、年減 14.7%，第二季營收 850.96 億元，季增 2.3%、年減 10%，上半年營收 1682.67 億元，年減 10.6%。
中鋼 6 月受到新台幣匯率升值劇烈，衝擊下游加工出口產業，客戶觀望氣氛濃厚，月盤產品全面下調，在量價齊跌下，衝擊單月營收表現。
展望第三季，中鋼董事長黃建智在今年股東會表示，第三季本來就是傳統淡季，加上現在又有關稅等變數，狀況可能沒有那麼好「會是今年最緊張的一季」，不過第四季可望出現反彈「有機會逆轉勝」。
短期來看，由於各國關稅談判結果及後續發展具高度不確定性，終端市場觀望氣氛濃厚，全球鋼鐵市場需求疲弱與政策干擾並行，加上台幣匯率升值，國內流通行情呈弱勢盤整態勢，中鋼 7 月及第三季盤價也以平低盤開出。
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