〈日股收盤〉川普加徵關稅汽車股重傷 日經狂洩逾千點
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-03 15:48
受到川普加徵關稅影響，日本股市周一 (3 日) 開盤即跌破 3 萬 9 大關，汽車、半導體類股成殺盤重心，日經 225 指數(NKY) 終場下挫 1052.4 點或 2.66%，報 38,520.09 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 68.27 點或 2.45%(跌，報 2,720.39 點。
由於許多日本汽車製造商從墨西哥出口汽車，因此汽車製造商受到的打擊最為嚴重。其中，本田與日產在墨西哥的汽車產量大於日本同業，股價跌勢慘重，分別下殺 7.2% 與 5.63%；豐田重挫 5.01%。退出美國市場的鈴木汽車，僅小跌 0.054%。
瑞銀 SuMi TRUST 財富管理的日本股票策略師 Chisa Kobayashi 表示，目前看來看來市場還沒有消化川普的關稅影響，與外國業務相關的股票正遭受直接拋售。
半導體類股也愁容滿面，愛萬測試暴跌 4.15%，DISCO 下挫 4.02%，東京威力科創下跌 1.74%。
軟銀則逆勢上漲 0.47%，該公司宣布與 OpenAI 成立合資企業，開發和銷售人工智慧服務給日本各地的企業。
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