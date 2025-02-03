〈日股收盤〉川普加徵關稅汽車股重傷 日經狂洩逾千點

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由於許多日本汽車製造商從墨西哥出口汽車，因此汽車製造商受到的打擊最為嚴重。其中，本田與日產在墨西哥的汽車產量大於日本同業，股價跌勢慘重，分別下殺 7.2% 與 5.63%；豐田重挫 5.01%。退出美國市場的鈴木汽車，僅小跌 0.054%。