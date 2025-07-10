日月光投控Q2營收1508億元 季增2%創同期次高
鉅亨網記者魏志豪 台北
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (10) 日公布 6 月營收 495.13 億元，月增 0.99%、年增 5.51%，第二季營收 1507.5 億元，季增 1.8%，年增 7.5%，累計上半年營收 2989.04 億元，年增 9.47%；儘管有匯率變數，但在客戶需求穩健成長帶動下，日月光投控第二季營收仍微幅向上，並創同期次高。
若以美元計價，日月光投控 6 月營收 16.61 億美元，月增 4.7%、年增 14.2%；第二季營收 48.38 億美元，季增 7.1%，年增 11.2%，不論月增幅與季增幅皆較新台幣基礎的營收顯著提升。
封測及材料項目表現，日月光投控 6 月封測材料營收新台幣 306.71 億元，月增 0.3%，年增 17.7%；若以美元計算，6 月封測材料營收 10.29 億美元，月增 4%，年增 27.4%。
展望後市，日月光投控旗下日月光與矽品正積極擴充產能，公司對下半年仍抱持審慎樂觀看法，預期由 AI、HPC 帶動的先進封裝需求依舊強勁，同時先前耕耘的先進測試也將逐步發酵，都將推升公司後續營運。
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