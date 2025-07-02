日月光投控今除息 填息率一度達7成 終場收漲1%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-02 17:08

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全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (2) 日進行除息，每股配發現金股利 5.3 元，除息參考價為 140 元，盤中最高達 144 元，填息幅度達 75%，終場則收在 141.5 元，仍上漲 1%、穩步朝向填息之路。

日月光示意圖。(鉅亨網資料照)

日月光投控正積極擴充產能，公司對下半年仍抱持審慎樂觀看法，預期由 AI、HPC 帶動的先進封裝需求依舊強勁，同時先前耕耘的先進測試也將逐步發酵，都將推升公司後續營運。

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