〈日月光股東會〉董事補選通過 張虔生長女張淡堯進入董事會
鉅亨網記者魏志豪 高雄
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (25) 日召開股東會，會中通過董事補選案，由董事長張虔生長女張淡堯順利當選，正式進入日月光投控董事會，啟動二代接班布局。
日月光投控董事長張虔生之子張能傑今年初驟逝，張能傑原先擔任投控、旗下日月光、台灣福雷電子、環旭電子等法人董事及董事職務，相關職務也改由張淡堯出任。
根據資料顯示，張淡堯 (Danielle Chang) 就讀全球知名的帕森斯設計學院，並取得碩士學位，出社會後，憑藉自身深厚的文化底蘊，主持亞洲色香味 Lucky Chow 節目，後續更曾獲艾美獎提名。
張淡堯現任日月光投控旗下鼎固 - KY 董事，也是上海鼎匯房地產副總及設計總監，並在日月光文教基金會擔任董事一職，長期為社會奉獻心力，其夫婿唐瑞文也已加入日月光集團逾十年。
唐瑞文學經歷同樣顯赫，其為耶魯大學數學與經濟學士，畢業後曾在摩根士丹利等投資公司任職，自 2014 年加入日月光集團，2023 年 9 月開始擔任日月光投控採購長一職。
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