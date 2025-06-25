〈日月光股東會〉董事補選通過 張虔生長女張淡堯進入董事會

鉅亨網記者魏志豪 高雄 2025-06-25 16:16

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日月光投控股東會現場。(鉅亨網記者魏志豪攝)

日月光投控董事長張虔生之子張能傑今年初驟逝，張能傑原先擔任投控、旗下日月光、台灣福雷電子、環旭電子等法人董事及董事職務，相關職務也改由張淡堯出任。

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根據資料顯示，張淡堯 (Danielle Chang) 就讀全球知名的帕森斯設計學院，並取得碩士學位，出社會後，憑藉自身深厚的文化底蘊，主持亞洲色香味 Lucky Chow 節目，後續更曾獲艾美獎提名。

張淡堯現任日月光投控旗下鼎固 - KY 董事，也是上海鼎匯房地產副總及設計總監，並在日月光文教基金會擔任董事一職，長期為社會奉獻心力，其夫婿唐瑞文也已加入日月光集團逾十年。

唐瑞文學經歷同樣顯赫，其為耶魯大學數學與經濟學士，畢業後曾在摩根士丹利等投資公司任職，自 2014 年加入日月光集團，2023 年 9 月開始擔任日月光投控採購長一職。