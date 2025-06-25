〈日月光股東會〉吳田玉：全球都會受關稅影響 但產業會找到出路
鉅亨網記者魏志豪 高雄
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (25) 日舉辦股東會，針對關稅，營運長吳田玉表示，全球都會受到關稅影響，依產品類別、產業位置不同會有所差異，但台灣處於制高點，相信不管外在環境如何變化，產業都會找出最適合自己的出路。
觀察整體半導體產業，吳田玉說，國際半導體產業協會 (SEMI) 預期 2030 年全球半導體產值將突破 1 兆美元，但業界保守來看，突破 1 兆美元的時間預計將延至 2032 至 2033 年，不過也都會在未來十年內發生。
針對關稅，吳田玉強調，目前政策尚未明朗，台灣恐無法獲得關稅豁免，但應該也不會如川普所言那麼高的稅率，認為最終產業還是會找出自己的出路。
吳田玉說，現階段正處於關稅、匯率等外部環境複雜的「多事之秋」，但強調可透過「觀察投資」的角度，判讀一個公司面對這些挑戰所採取的對策。如果在諸多變局中，還持續維持擴大資本支出，也表現這些公司已站在很好的制高點，更敢於投資。
至於匯率，吳田玉坦言，新台幣強升對短期會有影響，主要因匯率牽涉到整體國家與產業的競爭力，兩者是有連動性的。雖然對產業來說相對辛苦，但匯率劇烈波動，本來就是企業經營時必須要考慮的一個面向。
以日月光來來看，吳田玉補充，新台幣每升值 1% 約影響毛利率 0.4 個百分點。若回顧過往，2021 年 6 月新台幣兌美元匯率也曾到 27.5 元左右，象徵日月光在新台幣高低起伏狀態下都經歷過，且營運都相對穩健。
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