〈日月光股東會〉吳田玉：全球都會受關稅影響 但產業會找到出路

鉅亨網記者魏志豪 高雄 2025-06-25 11:49

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日月光投控營運長吳田玉。(鉅亨網記者魏志豪攝)

觀察整體半導體產業，吳田玉說，國際半導體產業協會 (SEMI) 預期 2030 年全球半導體產值將突破 1 兆美元，但業界保守來看，突破 1 兆美元的時間預計將延至 2032 至 2033 年，不過也都會在未來十年內發生。

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針對關稅，吳田玉強調，目前政策尚未明朗，台灣恐無法獲得關稅豁免，但應該也不會如川普所言那麼高的稅率，認為最終產業還是會找出自己的出路。

吳田玉說，現階段正處於關稅、匯率等外部環境複雜的「多事之秋」，但強調可透過「觀察投資」的角度，判讀一個公司面對這些挑戰所採取的對策。如果在諸多變局中，還持續維持擴大資本支出，也表現這些公司已站在很好的制高點，更敢於投資。