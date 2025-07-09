鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-09 19:38

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法人：全球金融體系朝去美元化演進 看好黃金、比特幣長期報酬。(圖:shutterstock)

富邦投信指出，美元信用基礎逐步動搖，全球央行與資產配置機構正重新審視外匯儲備結構。黃金與比特幣等替代型資產受到高度關注，其中黃金 2025 年初以來至 7 月 4 日已上漲逾 27%；根據 Bloomberg 統計，全球前 10 大比特幣現貨 ETF 今年以來至 5 月底，平均每月獲得約 16 億美元淨流入，顯示避險與替代資產需求強勁。

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此外，根據比特幣數據商 Bitcoin Treasuries 的資料，第二季期間全球上市公司共購入約 13.1 萬枚比特幣，季增 18%；同期 ETF 持幣量增幅為 8%，約 11.1 萬枚。比特幣購買量季增幅連三季超越 ETF，主因在於監管環境對加密貨幣日趨友善，愈來愈多企業仿效策略公司的操作策略，擴大比特幣儲備量。

富邦雙核心戰略多重資產基金擬任經理人陳臻怡表示，若川普再度推動減稅與關稅制裁，恐使美國赤字再度膨脹，進一步削弱美元吸引力。隨著美元地位動搖，全球資金正積極尋找替代儲備資產，黃金與比特幣有望成為資金的長期配置標的。

陳臻怡進一步分析，以納入黃金與比特幣 ETF 的新一代戰略思維來進行策略型資產配置，以川普當選至 4 月對等關稅發布 (2024 年 11 月~ 2025 年 04 月) 期間進行回測，採取策略型資產配置報酬率為 1%，明顯優於單一股票資產的 - 5%，及傳統股債配置 (股 4 債 6) 的 - 0.5%。

根據 Bloomberg 資料顯示，2015 年 4 月至 2025 年 5 月的十年期間，策略型資產配置累積報酬率達 131.44%，年化報酬率為 8.75%，大幅超越傳統股債配置 (股 4 債 6) 的 70.44% 累積報酬與 5.92% 年化報酬率，展現其長期投資優勢與超額報酬潛力。