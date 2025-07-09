全球黃金ETF上半年資金流入創五年新高 亞洲買入量破紀錄
鉅亨網編譯鍾詠翔
世界黃金協會（WGC）周二（8 日）發布的數據顯示，今年 1 月至 6 月，全球黃金 ETF 創下自 2020 年上半年以來最大半年資金流入量。
美國總統川普上任後，關稅政策引發廣泛貿易戰，全球政治和經濟都受到影響。這促使投資者在黃金等避險資產中尋求庇護，全球貴金屬投資需求隨之激增。
由於全球處於相對高利率環境，導致貴金屬市場一度出現長達三年的資金外流，直到 2024 年，黃金 ETF 才出現小幅年度淨流入。
據《路透社》報導，世界黃金協會表示，2025 年上半年黃金 ETF 資金流入 380 億美元，黃金總持有量增加 397.1 噸。上半年全球黃金市場流動性達到 3,290 億美元 / 天，寫下 2018 年以來最高。
截至 6 月底，黃金總持有量達到 3,615.9 噸，為 2022 年 8 月以來最高紀錄。
在亞洲上市的黃金 ETF 吸引 104.3 噸。世界黃金協會說：「儘管 5 月和 6 月的勢頭有所放緩，但亞洲投資者上半年購買了創紀錄數量的黃金 ETF，在僅佔全球管理總資產 9% 的情況下，為全球淨流入量貢獻 28% 的份額。」
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