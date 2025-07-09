全球黃金ETF上半年資金流入創五年新高 亞洲買入量破紀錄

‌



在亞洲上市的黃金 ETF 吸引 104.3 噸。世界黃金協會說：「儘管 5 月和 6 月的勢頭有所放緩，但亞洲投資者上半年購買了創紀錄數量的黃金 ETF，在僅佔全球管理總資產 9% 的情況下，為全球淨流入量貢獻 28% 的份額。」