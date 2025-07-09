〈房產〉北捷環狀線將成圓推升三蘆買氣強 這站點週邊天天有成交

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-09 13:53

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台北捷運環狀線南環、北環段已進入全面動工階段，環線逐步朝「成環」目標邁進，未來將大幅強化雙北間的交通聯繫。房仲業者依實價登錄資料，盤點近一年環狀線南環、北環段站點周邊的房市交易價量。北環段部分，以蘆洲區與三重區的站點買氣最旺；南環段則以文山區的考試院站與馬明潭站交易表現最為亮眼。

北捷北環段交易冠軍由蘆洲區的徐匯中學站拿下，近一年成交高達449件。(圖：永慶房屋提供)

北環段交易冠軍由蘆洲區的徐匯中學站拿下，近一年成交高達 449 件，展現驚人買氣。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，徐匯中學站位於蘆洲核心的集賢商圈，聯外交通完善，並具有與中和新蘆線交會的雙捷運優勢，生活機能與通勤便利性兼具，推升房市活絡。同樣位於蘆洲區的得仁里站也有 281 件交易，為全線第三熱區。雖非傳統生活圈核心，但鄰近中山高，位置潛力強，未來環狀線通車，區域發展空間大、值得關注。

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三重區表現也佳，五華街站與五華國小站分別以 288 件與 198 件名列交易前段班。陳金萍指出，兩站皆位於重陽重劃區內，周邊設施完善，鄰近大型商場、學區；且與台北市僅一橋之隔、車程距離北士科僅約 10 分鐘。房價相對親民，地理與價格優勢兼具，吸引大量通勤族與首購族入場。

陳金萍表示，蘆洲區與三重區開發成熟，生活機能與公共設施完善，加上環狀線新設站點強化交通動能，進一步帶動區域機能整合與房市發展；且相較雙北核心區具有價格優勢，受不少自住與投資族群青睞。

進一步觀察北環段房價，仍有 4 站平均單價維持在 4 字頭，包括五股區的工商展覽中心站、興珍里站，蘆洲區的得仁里站及徐匯中學站。陳金萍分析，五股區因腹地較小，可開發土地有限，加上區域內工業廠房多，過去缺乏重大建設帶動，商業動能稍嫌薄弱，讓房價一直是新北的房價凹陷區，不過，五股區鄰近多條快速道路，交通四通八達，生活機能又逐步完善，隨著產業聚落與環狀線陸續推進下，後勢發展可期。

而得仁里站在中和新蘆線生活圈較邊陲的區域，因此價格相對便宜；至於徐匯中學站雖位於成熟市區，但較多屋齡高的中古屋交易，房價仍壓在親民 4 字頭。