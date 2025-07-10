蘋果AI競賽落後、股價今年跌16% 分析師：該換個懂產品的CEO了

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-10 03:04

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根據《彭博》周三 (9 日) 報導，投資研究機構 LightShed Partners 分析師認為，蘋果 (AAPL-US) 應考慮更換執行長庫克(Tim Cook)，因為該公司在 AI 競賽中落後，對公司構成重大風險。

分析師認為蘋果在AI競賽中落後，建議更換專注產品創新而非供應鏈管理專長的的執行長。(圖:Shutterstock)

LightShed 分析師 Walter Piecyk 和 Joe Galone 在給客戶的報告中寫道：「蘋果現在需要一位專注產品的執行長，而非以供應鏈管理為核心的領導者。」

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LightShed 發表這項評論之際，蘋果宣布營運長 Jeff Williams 本月將卸任，由在蘋果服務 30 年的資深主管 Sabih Khan 接任。Williams 曾被視為庫克的潛在接班人，目前，硬體工程資深副總裁 John Ternus 則被認為是最可能的候選人。

蘋果發言人未立即回應彭博新聞置評請求。

股價表現遠遜同業

蘋果股價 2025 年已下跌約 16%，相較於 Meta(META-US)上漲 25%，微軟 (MSFT-US) 上漲 19%，大幅落後。原因包含川普關稅威脅、公司在 AI 功能部署競賽中失利，且新創企業推出硬體產品與蘋果設備競爭等。

Piecyk 和 Galone 表示，AI 將重塑全球經濟各個產業，蘋果可能成為輸家，「在 AI 領域失利，可能根本改變公司的長期發展軌跡和成長能力。」

庫克任內整體表現亮眼

不過，蘋果今年股價下跌相較於庫克任內的長期表現只是小挫折。據彭博數據，自 64 歲的庫克被任命為執行長以來，蘋果股價已上漲超過 1400%，同期標普 500 指數僅上漲約 430%。

Piecyk 和 Galone 承認：「庫克在被任命時是合適的執行長，毫無疑問做得很好。」但他們認為，在 Williams 離職後，「現在是時候進行更具顛覆性的改變，而非較小的調整。」

AI 競爭成關鍵挑戰

分析師的建議凸顯蘋果在 AI 競賽中面臨的挑戰。隨著 AI 技術快速發展，科技巨頭紛紛推出 AI 功能和產品，蘋果在這波浪潮中的表現被認為相對遲緩。

庫克以供應鏈管理專長聞名，在他領導下蘋果成為全球最有價值的公司之一。然而，分析師認為在 AI 時代，公司需要更加專注於「產品創新」的領導風格。

投資者對蘋果未來走向日益擔憂，特別是在 AI 技術變得越來越重要的當下，蘋果還能否保住消費電子產品龍頭地位成為關鍵問題。

不過，儘管分析師建議換帥，蘋果是否真會採納仍是未知數。庫克在蘋果根基深厚，過去十多年為公司帶來驚人成長，短期內換執行長的機率並不高。