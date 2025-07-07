撤出中國像肥皂劇！蘋果遷廠遭白宮顧問狠酸：庫克還要拖幾年？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-07 23:22

‌



根據《CNBC》周一 (7 日) 報導，白宮貿易顧問 Peter Navarro 嚴厲批評蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克，指責該公司對川普政府要求將更多產品生產線遷出中國的壓力回應緩慢。

Navarro批評蘋果執行長庫克從川普第一任期就持續拖延將工廠遷出中國。(圖:Shutterstock)

Navarro，CNBC「Squawk on the Street」節目訪問中形容這是「矽谷最長的肥皂劇」。他說，早在川普第一任期，庫克就一直要求，表示需要更多時間以便將工廠遷出中國。

‌



「憑藉所有這些新的先進製造技術，以及 AI 等技術的發展方式，我無法理解庫克為何不能在世界其他地區和美國生產 iPhone，」Navarro 說道。

美國總統川普近幾個月不斷施壓蘋果，要求其將 iPhone 生產線從海外遷回美國。目前，蘋果的旗艦手機主要在中國生產，不過近年來已持續擴大印度產能，希望避開川普關稅帶來的額外成本。

5 月時，川普曾警告蘋果，若繼續在美國以外地區製造 iPhone，將面臨 25% 或更高的關稅，還透露，他曾直接告訴庫克：「我不希望你去印度設廠。」

不過，分析師和供應鏈專家認為，蘋果完全將 iPhone 生產遷至美國是不可能的。據估計，美國製造的 iPhone 成本可能高達 3,500 美元。