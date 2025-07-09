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蘋果高層大調整！營運長Jeff Williams宣布退休、Sabih Khan接任

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導


蘋果 (AAPL-US) 週二（8 日）宣布，公司營運長（COO）Jeff Williams 將於本月稍後正式卸任，結束其在蘋果近 30 年的職涯。現任營運資深副總裁 Sabih Khan 將接任蘋果新任營運長。

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蘋果營運長Jeff Williams宣布退休！由Sabih Khan接任新任COO。(圖：Shutterstock)

Williams 在新聞稿中表示，自己決定卸任是為了退休與家人共度時光，他希望「花更多時間陪伴親朋好友，包括五個孫輩，而且他們還在不斷增多」


Williams 在蘋果工作近三十年，在 iPod 與 iPhone 的推出、Apple Watch 的開發，以及設計團隊管理等領域發揮了關鍵領導角色。

儘管即將卸任，Williams 仍將在退休前繼續向執行長庫克（Tim Cook）報告，同時負責指導蘋果的設計團隊與 Apple Watch 業務。

根據蘋果公告，待 Williams 於今年底正式退休後，蘋果設計團隊將直接向庫克報告。

接任的新營運長 Khan 目前年滿 61 歲，自 1995 年加入蘋果，至今已服務近三十年。他在加入蘋果前，曾任職於 GE Plastics，擔任應用開發工程師和大型客戶技術主管。

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