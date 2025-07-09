鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-09 23:30

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南韓三星電子 (Samsung) 周三 (9 日) 發表最新一代折疊手機 Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7 與平價款 Galaxy Z Flip 7 FE，進一步擴大產品線規模，並藉由更輕薄設計與人工智慧 (AI) 整合能力，力拚將折疊機推向主流市場。新機預計 7 月 25 日開賣，已自即日起開放預購。

三星新品發表會：摺疊機連發！Z Fold 7、Flip 7華麗亮相不等蘋果(圖：REUTERS/TPG)

這是三星第七代摺疊機系列，正面迎戰來勢洶洶的中國對手榮耀 (Honor)、OPPO 以及即將問世的蘋果 (AAPL-US) 折疊機。三星全球市場占有率已從去年的 54% 下滑至 45%，力求在下一波競爭中重新拉開領先距離。

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分析人士指出，三星此次選在暑期推出三款折疊機新作，顯示其希望在蘋果首款折疊機登場前，強化品牌聲量與市場滲透率，特別是在歐美高階手機市場維持領先地位。透過厚度與重量的改善、售價帶的下探以及 AI 體驗的深化，三星正試圖突破摺疊機「體積大、價格高」的刻板印象，讓摺疊螢幕真正走出科技愛好者的小圈層，朝向大眾化普及。

另一方面，榮耀、OPPO 等中國品牌近年積極攻占東亞與東南亞市場，在摺疊機外觀設計與價格策略上快速追趕。三星在全球市場的領先地位正面臨動搖，此次全面更新 Z 系列陣容，無疑是對中國品牌壓力的直接回應，也為 2025 年摺疊手機主流化的決戰年鋪路。

三星在此時出手，不只是硬體規格的提升，更是為了搶占使用者心智與品牌話語權，力圖在下一波 AI 與摺疊機交會的手機革命中，搶下定義市場趨勢的主導地位。

Galaxy Z Fold 7：更薄、更輕、更實用

圖：三星

主打書本式內開設計的 Galaxy Z Fold 7 本次大幅改良厚度與手感，摺疊狀態下僅 8.9 毫米，遠優於前代的 14.9 毫米，重量也減至 215 克，與同類對手 Honor Magic V5、OPPO Find N5 相近。三星表示，Fold 7 比初代折疊機薄了 48%，明顯提升日常使用的便攜性。

外螢幕寬度也經優化，更接近旗艦 Galaxy S25 系列的尺寸比例，有效改善以往打字易誤問題。主螢幕尺寸為 8 吋，較 Fold 6 成長 11%，並導入更新的「超薄玻璃」結構與康寧 Gorilla Glass 強化前後玻璃，讓摺疊螢幕更耐用。摺痕部分也進一步淡化，視覺體驗更佳。

圖：三星

Fold 7 配備高階 Snapdragon 8 Elite 處理器、200MP 主相機、10MP 遠距與 12MP 超廣角鏡頭，雙前鏡頭皆為 10MP。儘管內部空間受限不利大型感光元件，但依然力求在旗艦水準保持競爭力。電池容量為 4400mAh，支援 24 小時影片播放。

三星承諾 Fold 7 將獲得長達 7 年的 Android 系統與安全更新，為高階用戶提供長期支援。三星表示，Fold 系列用戶黏著度極高，是旗下回購率最高的產品線之一。

Galaxy Z Flip 7：自家晶片上陣、外螢幕大幅進化

圖：三星

相較 Fold 系列偏向進階用戶，Z Flip 7 主打年輕族群與日常使用族群。新一代 Flip 首度搭載三星自家開發的 Exynos 2500 處理器，意圖擺脫過往效能與散熱上的負評，減少對高通 (QCOM-US) 依賴。這也是三星首次將自家晶片用於折疊機上。

Z Flip 7 螢幕表現亮眼。外螢幕 Flex Window 尺寸從 3.4 吋升至 4.1 吋，並支援 120Hz 更新率，與內螢幕規格一致，邊框縮窄，整體更具一體感。外螢幕繞過雙鏡頭區域，形成更完整視覺體驗，主鏡頭為 50MP，另配 12MP 超廣角與 10MP 自拍鏡頭，電池升級至 4300mAh，單次充電可播放影片長達 31 小時。

圖：三星

Flip 7 外觀厚度也有所精進，展開狀態下僅 6.5 毫米，略薄於前代。三星明言，新設計將直接對標 Motorola Razr Ultra，展現 Flip 系列的市場企圖。

Galaxy Z Flip 7 FE：價格門檻下探至 900 美元

為吸引更多消費者初次體驗摺疊機，三星同步推出平價版本 Galaxy Z Flip 7 FE，起價 900 美元（約合新台幣 2.6 萬元），是目前三星最便宜的折疊機。不過競品摩托羅拉早已推出 700 美元機種，價格優勢仍有落差。FE 款設計接近前代 Flip 6，略厚、略小，功能有所簡化。

三星表示，降低入門價格是擴大摺疊機市場的關鍵。該公司也將改變實體通路展示方式，透過極細的保全線讓消費者能實際上手操作，並規劃讓銷售人員配備展示機，提升互動體驗。

Galaxy AI 深度整合 Gemini 助理，功能擴展至相機與遊戲

三星持續將 AI 功能作為摺疊機差異化關鍵。今年依然整合 Google Gemini 語言模型，並強調 AI 多項強化體驗功能，包括：

Circle to Search：用戶可在遊戲畫面中圈選敵人，即時顯示攻略技巧。

AI 相機建議功能：可自動辨識照片中多餘人物或物件，建議移除。

音訊擦除工具：偵測影片中的背景雜音並自動清除。

穿搭建議：透過 Flip 7 外螢幕 Gemini 助理即時給出服裝建議。

三星也宣布，所有 Galaxy AI 基本功能將永久免費使用，打破先前「2025 年底前免費」的限制，強調以軟體差異化做為未來競爭主軸。

競爭加劇 蘋果折疊機明年來襲

三星新一代摺疊機雖搶先全球亮相，但也面臨強敵壓境。榮耀、OPPO 接連推出超薄折疊機，Google Pixel 10 Pro Fold 傳將於今年夏季登場，蘋果折疊 iPhone 傳最快明年問世。分析人士指出，未來的競爭重點將轉向「軟體創新」與「AI 應用深度」。