川普：關稅對美國通膨毫無影響！援引白宮經濟顧問委員會研究
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普日前援引白宮經濟顧問委員會（CEA）最新研究指出，關稅並未導致通膨上升，並再度向聯準會（Fed）及其主席鮑爾（Jerome Powell）施壓，要求立即降息以提振經濟。
川普於週二（8 日）在社群平台 Truth Social 發文表示，CEA 由 Stephen Miran 博士領導的研究顯示，美國進口價格實際上正在下降，反駁外界認為關稅會推升物價、加劇通膨的看法。他強調：「關稅對通膨根本沒有影響。」
針對長期批評關稅政策會傷害美國經濟的聲音，川普在貼文中猛烈反擊，稱媒體與經濟學者「再次錯了」，並指出關稅政策正在讓美國繁榮，「大量新工廠、新工作和數萬億美元的投資湧入美國。」
川普更將矛頭對準聯準會主席鮑爾，諷刺他數月來「像孩子一樣抱怨根本不存在的通膨」。他批評鮑爾動作太慢，並強調：「降息吧，鮑爾，現在正是時候！」
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