歐洲最大港口鹿特丹港 正為對俄潛在衝突做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-09 06:00

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據英國《金融時報》周二（8 日）報導，歐洲最大港口鹿特丹港正為對俄潛在衝突做準備。

歐洲最大港口鹿特丹港。（圖：Shutterstock）

荷蘭鹿特丹港務局執行長西蒙斯（Boudewijn Siemons）表示，港口為軍用物資運輸船預留泊位，並制定戰時貨物分流方案。他們正與毗鄰的比利時安特衛普港協調預案，以應對可能湧入的美英加三國軍用車輛和補給物資。

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「並非所有碼頭都適合處理軍用貨物。」西蒙斯說：「若需大規模運輸軍備，我們將與安特衛普等港口協同分流。如今我們港口之間越來越不視彼此為競爭對手——該競爭時競爭，能合作處合作。」

西蒙斯稱，新冠肺炎疫情暴露歐洲對中印等國醫療物資的依賴，烏克蘭戰爭導致的能源斷供再次給歐洲敲警鐘。他呼籲歐盟效仿 1973 年石油危機後建立的 90 天戰略石油儲備制度，儲備更多必需品。

「我們應該對銅、鋰、石墨和其他一些關鍵原材料採取同樣的措施。」西蒙斯表示，歐盟應該著眼於更廣泛戰略彈性，不僅在石油領域，還應在天然氣、製藥、關鍵材料等領域建立彈性和適應力。

他還說，港口周邊具備完善分銷網絡，是理想儲備地點。荷蘭部分戰略石油儲備已存放於此。

這番表態折射出歐洲大陸掀起的備戰浪潮：隨著烏克蘭戰爭進入第四年，歐盟正擬訂高達 8,000 億歐元的軍備重整計畫，既為回應美國總統川普要求歐洲提升防務自主的呼聲，也為震懾俄羅斯。

此前，荷蘭與北約（NATO）盟國已承諾將國防開支提至國內生產毛額（GDP）5%。荷蘭國防部今年 5 月曾宣布，應北約要求，鹿特丹港須為多艘軍用物資船提供裝卸空間。

西蒙斯說，這類船隻每年將停靠 4、5 次，每次駐泊數周，具體位置可能輪換，其中貨櫃碼頭是唯一能安全轉運彈藥的區域。該港每年還將舉行數次兩棲軍演。