鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-09 11:10

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期貨交易員已經開始解除對美國公債的部分大額看漲押注，這加劇了上週意外強勁的就業報告之後，美債殖利率上行的壓力。

降息預期急轉直下 美債多頭上演大撤退。(圖:shutterstock)

交易員在週四就業數據公布前，大量建立了美債多頭部位，預期疲弱的數據會增強降息的可能性。

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然而這個預期很快打破。期貨交易員持有的風險部位，即未平倉合約數，在過去幾個交易日迅速下滑。這波去槓桿化行動正在壓縮看多公債者的獲利空間，變動主要集中在與 5 年期與 10 年期美債掛鉤的期貨合約。

上週四 (3 日)，與 10 年期公債掛鉤的期貨合約中，每個基點約有 500 萬美元的風險被解除，相當於交易員拋售了約 70 億美元的 10 年期美債。

本週二 (8 日)，市場再度承壓，因為全球對長期主權債的需求下滑，市場擔憂各國政府過度依賴發行長天期公債。

花旗策略師戴維 · 比伯 (David Bieber) 在一份報告中寫道：「強勁的非農就業數據使得市場將 7 月份降息預期降至零，美債價格下跌則主要受到多頭平倉的影響，因近期建立的多頭部位面臨壓力。」

他補充指出，美債的戰術性部位「仍維持在偏多水位」，近期的看漲押注目前已經出現虧損。美國商品期貨交易委員會（CFTC）週一發布的數據顯示，資產管理人對 5 年期與 10 年期美債期貨的看多部位大幅上升，雙雙達到歷史新高。

本週三和週四即將進行的 390 億美元 10 年期美債與 220 億美元 30 年期美債的發行，可能進一步擠壓集中在長天期押注的美債多頭，特別是在需求顯示疲弱跡象的情況下。週二的 580 億美元 3 年期美債標售則獲得了不錯的市場反應。

摩根大通的調查數據顯示，截至 7 月 7 日的一週中，現金市場上的客戶同時增加了多頭和空頭部位。美國國債市場淨多頭部位為 6 月 16 日以來最高，儘管直接空頭部位已達到一個月來的最高水準。