鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-07 17:00

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美國總統川普推動的「大而美」法案於 4 日正式簽署成為法律。被業界譽為「華爾街最準分析師」、美銀首席投資長哈特內特（Michael Hartnett）毫不留情地形容，「大而美」法案正在製造一場「大而美」的泡沫。

大而美的泡沫！華爾街最準分析師：美債務7年後將突破50兆美元。(圖:shutterstock)

哈特內特表示，既然川普「無法削減支出，無法削減國防開支，無法削減債務，只能推行大規模關稅，那麼他們為『大而美』法案埋單的唯一方式，就是透過一個『大而美的泡沫』（One Big Beautiful Bubble）」。

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哈特內特指出，最終參議院版本的「大而美」法案，實際上將美國債務上限上調了 5 兆美元，比最初眾議院版本的 4 兆美元還要多。這也意味著美國債務上限實際上也提高了 41 兆美元。

根據哈特內特的估算，到 2028 年下次美國大選時，美國聯邦債務規模很可能會上升到 43 兆美元，並在 2032 年之前超過 50 兆美元。而且，極有可能的局面是實際數字會更大。

因為哈特內特預計，在 2032 之前美國將至少經歷一次破壞赤字的衰退、危機、疫情衝擊，這將額外增加「意想不到的」10 萬億美元債務。

哈特內特在最新報告中寫道，近期德國的財政政策、英國的福利支出、美國「政府效率部」(DOGE) 等領域的政治轉向表明，選民和政客從未投票支持降低債務 (赤字)。目前，英國政府支出佔 GDP 的 44%，美國為 41%。

這也是資產配置者迴避長期債券的原因，不僅是在美國，而且在各地皆是如此，並且投資人正在削減美元敞口，增加對國際市場、硬通貨資產和數位資產的配置。

這也代表全球部分關鍵資產回報率的巨大轉變：今年上半年美元暴跌了 11%，創下自 1973 年以來最大的上半年跌幅；黃金價格則飆升 26%，創下 1979 年以來最佳上半年表現。同時，全球（除美國外）股票也大漲 16%，為 1993 年以來最佳上半年。

哈爾尼特的報告主要從兩方面分析市場臨界點：

1. 全球資金流交易規則（BofA Global Flow Trading Rule）

這項規則指出，當全球股票和高收益債券在 4 週內的資金流入超過其資產管理規模（AUM）的 1.0% 時，應視為賣出訊號；反之，當資金流出超過 1.0% 時，則為買入訊號。

根據最新數據，過去 4 週流入全球股票和高收益債券的資金佔 AUM 的 0.09%，雖然較前一週的 0.99% 略有回落（因上週股票有小額流出），但距離觸發賣出訊號僅一步之遙。這意味著市場資金流入已接近過熱的水平，投資者應密切關注。

2. 全球廣度規則（BofA Global Breadth Rule）

這項規則評估市場的廣泛性，即有多少股票的價格高於其移動平均線。哈爾尼特解釋，當 MSCI 全球指數中超過 88% 的股票交易價格高於 50 日和 200 日移動平均線時，是時候賣出了；而當超過 88% 的股票交易價格低於這些均線時，則應選擇買入。

目前，約 82% 的 MSCI 全球指數成分股交易價格高於 50 日和 200 日移動平均線。這顯示市場廣度已相當高，距離觸發賣出訊號的 88% 門檻已不遠。若市場進一步上漲，尤其若標普 500 指數在 7 月突破 6,300 點，很可能觸發這些賣出訊號。

儘管如此，哈爾尼特也提醒，超買的市場可能會持續超買，因為「貪婪比恐懼更難戰勝」。這句話強調了市場情緒在極端情況下可能導致非理性行為，使市場在達到預警點後仍繼續上漲。

哈爾尼特憑藉其超過 30 年的金融分析經驗，以精準的市場洞察和預測而聞名，被業界譽為「華爾街最準分析師」。他曾成功預測 2019 年全球經濟衰退、2022 年上半年美股大跌以及下半年強勁反彈等多個重要市場轉折點。因此，他的報告和預警值得投資者高度重視。