鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為20.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.77元上修至1.82元，其中最高估值2.45元，最低估值0.81元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.45(2.47)
|2.07
|3.15
|最低值
|0.81(0.81)
|0.66
|1.47
|平均值
|1.71(1.64)
|1.32
|1.99
|中位數
|1.82(1.77)
|1.3
|1.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|887.25億
|929.90億
|980.93億
|最低值
|758.91億
|797.30億
|858.58億
|平均值
|842.00億
|862.12億
|908.66億
|中位數
|843.92億
|859.33億
|905.08億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|0.82
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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