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鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.77元上修至1.82元，其中最高估值2.45元，最低估值0.81元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.45(2.47)2.073.15
最低值0.81(0.81)0.661.47
平均值1.71(1.64)1.321.99
中位數1.82(1.77)1.31.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值887.25億929.90億980.93億
最低值758.91億797.30億858.58億
平均值842.00億862.12億908.66億
中位數843.92億859.33億905.08億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS----0.82
營業收入0.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJBS

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