鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hologic公司HOLX-US的目標價調升至68元，幅度約4.62%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Hologic公司(HOLX-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至68元，調升幅度4.62%。其中最高估值73元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Hologic公司評價：積極樂觀8位、保持中立15位、保守悲觀1位。
Hologic公司今(9日)收盤價為64.965元。近5日股價下跌4.62%，標普指數上漲0.4%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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