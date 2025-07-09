〈美股盤後〉川普關稅大刀砍向銅、藥和晶片 道瓊標普齊收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-09 05:23

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美國總統川普再次升級關稅戰，明確表示不會延長 8 月 1 日關稅大限，並揚言將對銅、藥品和晶片課徵新關稅，美股週二 (8 日) 漲跌互見。

川普關稅大刀砍向銅、藥和晶片 道瓊標普齊收黑 (圖：shutterstock)

道瓊收黑約 165 點，標普 500 與那斯達克幾乎持平，費半指數逆勢收高近 2%，美債殖利率攀升，銅價躍升歷史新高。台積電 ADR 收低約 0.6%。

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川普強調，8 月 1 日將如期開徵關稅，未來兩天內將向歐盟等多國發出通知函，並警告部分國家可能面臨高達 60% 至 70% 的關稅。

美國商務部長盧特尼克預估，未來兩天將有約 15 至 20 封關稅通知函陸續寄出。同時，川普威脅將對銅課徵 50% 關稅，藥品關稅可能高達 200%，晶片關稅細節也將很快出爐。

美股週二 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 165.6 點，或 0.37%，收 44,240.76 點。

那斯達克指數上漲 5.95 點，或 0.03%，收 20,418.46 點。

S&P 500 指數下跌 4.46 點，或 0.07%，收 6,225.52 點。

費城半導體指數上漲 100.01 點，或 1.81%，收 5,641.22 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 68.41 點，或 0.46%，收 14,878.39 點。

標普 11 大板塊中，能源類股領漲市場，單日大漲 2.72%，原物料、醫療與科技板塊亦有正向表現。相較之下，公用事業與必需消費品跌幅最深。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭表現分歧。Meta (META-US) 漲 0.32%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.37%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.84%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.99%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.19%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.81%。

企業新聞

川普指示聯邦機構著手取消太陽能和風能建案抵稅優惠後，清潔能源股週二再次暴跌。SunRun (RUN-US) 下殺超 11%，Enphase Energy (ENPH-US) 重挫約 3.6%，First Solar (FSLR-US) 暴跌超 6.5%

特斯拉 (TSLA-US) 升 1.32% 至每股 297.81 美元。「女股神」伍德 (Cathie Wood) 持續力挺執行長馬斯克，並表示有信心公司董事會將竭盡所能，確保特斯拉不受政治風波干擾。

亞馬遜今年首次將會員購物日 Prime Day 由 2 天延長到 4 天，而競爭對手如沃爾瑪 (Walmart)、Target 也都推出類似促銷活動，料將帶動數位購物激增。亞馬遜 (AMZN-US) 週二仍收黑 1.84% 至每股 219.36 美元。

SoFi Technologies (SOFI-US) 宣布進軍另類投資領域後，股價勁揚 3.69%，收在每股 19.95 美元，創歷史新高。

該公司引進來自資產管理機構 Cashmere、Fundrise 和 Liberty Street Advisors 的私募市場基金，讓散戶投資人有機會參與人工智慧、太空科技、消費產品、醫療保健及金融科技等領域的非上市公司投資。

華爾街分析

「恐慌指數」VIX 週一短暫升高，週二仍跌破長期平均值 20。Explosive Options 首席選擇權分析師 Bob Lang 表示：「川普多次推遲時間表，每次市場反應都比較負面，但這種負面反應越來越淡，市場現在開始預期他最終會讓步。」

Lang 表示：「我們最近剛創下標普 500 與那斯達克歷史新高，市場普遍強勁、成交量穩健，反映出多頭格局仍在延續。」

Easterly Snow 投資長與高級投資組合經理 Josh Schachter 表示，川普簽署的預算案，加上投資人對聯準會今年降息的期待，是支撐本週市場韌性的主因。

Easterly Snow 投資長與高級投資組合經理 Josh Schachter 說：「人們現在對稅率的走向已有明確方向，而更重要的是，投資人預期聯準會下半年將降息幾次，所以他們更願意忽視關稅雜音，預期股市前景仍然光明。」