鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 13:30

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方舟投資（ARK）旗下由「木頭姐」Cathie Wood 主導的多檔 ETF 近日又再度出手。在不斷變化的 ETF 市場中，方舟「木頭姐」的多檔 ETF，依舊是投資人追蹤創新趨勢的重要指標。

方舟「木頭姐」再出手！大舉買進CRISPR、拋售Roku與908 Devices。(圖：Shutterstock)

根據週二（8 日）的日交易報告，ARK 積極買進基因編輯公司 CRISPR 治療 (CRSP-US) 的股票，同時拋售 908 Devices (MASS-US) 與串流媒體設備公司 Roku(ROKU-US) 。

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報告指出，方舟當日最大筆交易來自 ARKK ETF 對 CRISPR 治療的大量加碼，共購入 102,806 股，市值約 526 萬美元。這家專注基因編輯的生技公司，一直是「木頭姐」重點投資標的，顯示方舟持續看好未來醫療科技的潛力。

另一方面，方舟透過 ARKG ETF 出清 908 Devices 共 62,307 股，交易金額近 39.9 萬美元，延續過去一週的連續拋售趨勢。

同時，方舟亦在 ARKK ETF 中減碼 20,813 股 Roku，總值約 183 萬美元，顯示該股在其投資組合中的重要性逐漸降低。

除了大額操作，方舟當天也透過 ARKK ETF 少量買進 Beam Therapeutics (BEAM-US) 4 股，雖僅 76 美元，卻延續前一日大筆加碼的行動，顯示對該基因編輯公司仍保有濃厚興趣。