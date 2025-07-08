鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-08 15:30

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人民幣穩定成焦點！中國企業因應美國關稅風險押注北京政策。(圖：Shutterstock)

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自 2025 年 4 月 2 日美國總統川普宣布對多國徵收懲罰性關稅以來，人民幣兌美元升值約 1.5%；但相較之下，泰銖、韓元、新台幣升幅更高，達 6% 至 14%。人民幣仍主要徘徊在 7.15 至 7.35 的區間，為近四年半以來的貿易加權匯率低點。

中國出口部門約占國內生產總值（GDP）的五分之一，目前正遭受美國關稅衝擊，部分進口商品稅率高達 55%。

中國甚至曾被加徵逾 100% 的懲罰性關稅，並需在 8 月 12 日前與白宮達成協議，避免美方重新實施新一輪進口限制。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）策略主管 Eugenia Victorino 表示：「面對美國貿易政策帶來的外部風險，中國必須維持人民幣對其他市場的競爭力。」

中國央行釋出維穩訊號

自 5 月以來，中國人民銀行透過每日中間價設定，明確表達不希望人民幣過度升值的立場。

中國當局在 6 月批准了 30.8 億美元的合格境內機構投資者（QDII）海外投資額度，並又宣布擴大債券通南向通道，納入券商、保險公司、共同基金與財富管理公司，透過債券通允許內地機構投資香港債券市場。

上週，中國央行也針對部分金融機構進行調查，瞭解市場對美元疲弱的預期。

ING 大中華區首席經濟學家 Lynn Song 表示：「中國央行長期以來將人民幣匯率穩定列為優先政策目標，儘管過去幾年主要關注的是防止人民幣快速貶值，但這也適用於控制我們目前看到的人民幣升值速度。」

他補充道：「我對今年人民幣匯率的預測範圍設定在 7 至 7.4 之間，並相信此區間有望全年維持。」

企業持續囤積美元 出口商轉向貨幣互換避險

基於美元資產回報較高，中國企業持續瘋狂囤積美元。中國人民銀行的數據顯示，今年前五個月，外匯存款年增 1,372 億美元，至 5 月底的 9,901 億美元，年增 19%。