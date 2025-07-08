人民幣穩定成焦點！中國企業因應美國關稅風險押注北京政策
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著中美貿易緊張局勢持續升溫，中國企業與投資人普遍預期人民幣將暫時維持穩定，但最終可能面臨貶值壓力。隨著外匯存款與貨幣互換交易明顯增加，顯示市場參與者正等待更有利的人民幣兌換時機。
根據《路透》報導，儘管美元近期對多數貨幣持續走弱，中國人民銀行仍積極採取措施穩定人民幣匯率，並引導部分資金流向海外。然而，若人民幣出現劇烈波動，恐引發企業與家庭集中拋售美元，對中國資本市場帶來進一步衝擊。
自 2025 年 4 月 2 日美國總統川普宣布對多國徵收懲罰性關稅以來，人民幣兌美元升值約 1.5%；但相較之下，泰銖、韓元、新台幣升幅更高，達 6% 至 14%。人民幣仍主要徘徊在 7.15 至 7.35 的區間，為近四年半以來的貿易加權匯率低點。
中國出口部門約占國內生產總值（GDP）的五分之一，目前正遭受美國關稅衝擊，部分進口商品稅率高達 55%。
中國甚至曾被加徵逾 100% 的懲罰性關稅，並需在 8 月 12 日前與白宮達成協議，避免美方重新實施新一輪進口限制。
瑞典北歐斯安銀行（SEB）策略主管 Eugenia Victorino 表示：「面對美國貿易政策帶來的外部風險，中國必須維持人民幣對其他市場的競爭力。」
中國央行釋出維穩訊號
自 5 月以來，中國人民銀行透過每日中間價設定，明確表達不希望人民幣過度升值的立場。
中國央行也引導境內資金外流，鼓勵投資香港股票與債券市場，藉此對人民幣形成一定程度的貶值壓力。
中國當局在 6 月批准了 30.8 億美元的合格境內機構投資者（QDII）海外投資額度，並又宣布擴大債券通南向通道，納入券商、保險公司、共同基金與財富管理公司，透過債券通允許內地機構投資香港債券市場。
上週，中國央行也針對部分金融機構進行調查，瞭解市場對美元疲弱的預期。
ING 大中華區首席經濟學家 Lynn Song 表示：「中國央行長期以來將人民幣匯率穩定列為優先政策目標，儘管過去幾年主要關注的是防止人民幣快速貶值，但這也適用於控制我們目前看到的人民幣升值速度。」
他補充道：「我對今年人民幣匯率的預測範圍設定在 7 至 7.4 之間，並相信此區間有望全年維持。」
企業持續囤積美元 出口商轉向貨幣互換避險
基於美元資產回報較高，中國企業持續瘋狂囤積美元。中國人民銀行的數據顯示，今年前五個月，外匯存款年增 1,372 億美元，至 5 月底的 9,901 億美元，年增 19%。
《路透》的計算顯示，衡量家庭和企業出售美元換取人民幣意願的指標「外匯兌換比率」，也已經下滑，表示大家傾向繼續持有美元而不是換成人民幣。
監管機構的數據顯示，1 月至 5 月，商業銀行為客戶促成了 2,775 億美元的貨幣互換交易，較去年同期成長 10%。
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