鉅亨網新聞中心 2025-07-08 10:40

‌



香港成人民幣掛勾穩定幣試驗場 重塑全球金融格局。(圖:shutterstock)

‌



報告進一步分析，香港目前已存在如 First Digital Group 發行的 First Digital USD（FDUSD）等穩定幣，這為未來人民幣錨定的數位貨幣奠定了基礎。此舉與中國挑戰美元在跨境貿易和支付領域全球主導地位的整體戰略高度契合。

時機在中國這項宏大戰略中至關重要。香港目前正積極起草穩定幣監管框架，預計將於 2025 年年中正式發布。這項即將出台的監管政策，有望為香港的金融機構在政府可控與嚴格監管下，大規模採用人民幣掛鉤穩定幣鋪平道路。